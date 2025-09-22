القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الموريكس دور 2025.. مسلسل بالدم يحصد حصة الأسد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 03:59 صباحاً - توجهت جميع الأنظار ليلة 21 سبتمبر الجاري إلى شاشة الـ LBCI المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال لمتابعة مجريات حفل الموريكس دور الذي بلغ يوبيله الفضي محققًا عامًا بعد عام إنجازات فنية كبرى، متوجًا النجوم بجوائز عن أعمالهم الناجحة. هذا العام تابع حفل الموريكس دور مسيرته بتقديم نفس الدور الذي لعبه على مدار أعوامه السابقة ومنح جوائز تقديرية لفنانين تكريمًا على أعمال قدموها حصدت إعجاب الناس. ويأتي هذا الحفل سنويًا ليقول "شكرًا" لكل صنَاع الفن الذين تعبوا ليحصدوا من خلاله ثمرة نجاحهم وتعبهم.

جائزة الموريكس دور التي أسسها الأخوان الطبيبان زاهي وفادي حلو، انطلقت في يونيو من العام 2000. وتبلغ اليوم بتألق ونجاح عامها الخامس والعشرين. الحفل الذي أقيم في صالة السفراء في كازينو لبنان كرّم العديد من النجوم. وهذه قائمة بأسماء الفائزين بجوائز الموريكس دور 2025:

قائمة بأسماء الفائزين بجوائز الموريكس دور 2025



-موريكس تكريمي لممثل لبناني عن مسيرته وتميزه بدوره في "بالدم": رفيق علي أحمد

- موريكس تكريمي لممثلة عربية عن مجمل مسيرتها: نبيلة عبيد

- موريكس نجمة الغناء العربية: آمال ماهر

- موريكس الممثل العربي عن "تحت سابع أرض": تيم حسن

-موريكس تكريمي لممثلة لبنانية عن مسيرتها وتميزها بدورها في "بالدم": سمارة نهرا

-موريكس تكريمي لممثلة لبنانية عن مجمل مسيرتها: ليليان نمري

-موريكس تكريمي لمطربة لبنانية عن مجمل مسيرتها :باسكال صقر

-موريكس المسلسل العربي "تحت سابع أرض" للمنتج صادق الصباح Cedars Art Production- Sabbah Brothers

-موريكس نجم الغناء العربي: تامر عاشور

-موريكس نجمة الغناء اللبنانية والألبوم المتميز في النسخة الـ25 من حفل الموركس دور: الفنانة نوال الزغبي

-جائزة التميز في إخراج الفيديو كليب "تعا نقعد" :بيار خضرا

-موريكس تكريمي لإعلامية لبنانية متميزة: هيلدا خليفة

- مفاجأة مميزة من الموريكس دور للنجمة شكران مرتجى: جائزة عن مجمل مسيرتها

-موريكس الممثلة اللبنانية- دور أول عن بالدم" جوليا قصار"

-تقديرًا لأدائها الاستثنائي في MON Hymne a Piaf الفنانة منال ملاط تُكرّم في الموركس دور.

- موريكس كاتبة السيناريو اللبنانية عن "بالدم" نادين جابر

-موريكس المخرج الدرامي اللبناني عن "بالدم" فيليب أسمر

-موريكس المسلسل اللبناني "بالدم" للمنتج جمال سنان Eagle Films

-موريكس الأغنية اللبنانية "هوس": جوزيف عطية

- موريكس الممثلة اللبنانية - دور مساند عن "بالدم" والإبداع في التمثيل: سينتيا كرم

- موريكس الممثلة العربية في الدراما المصرية عن "لام شمسية" أمينة خليل

- موريكس نجم الغناء الصاعد: محمد شاكر

- موريكس الممثل اللبناني - دور أول عن "العميل" و"بالدم": وسام فارس

- موريكس الممثل العربي في الدراما المصرية عن “إش إش": ماجد المصري

- موريكس المخرج الدرامي العربي عن "تحت سابع أرض": سامر البرقاوي

- موريكس الـ Podcast المتميز : محمد قيس

- موريكس تكريمي لمصمم أزياء لبناني متميز: رامي سلمون

- موريكس الممثلة اللبنانية في الدراما المصرية عن "وتقابل حبيب": نيكول سابا

- موريكس نجم الأغنية الشبابية: ماهر جاه

- موريكس الممثل اللبناني - دور مساند عن "العميل": طلال الجردي

- موريكس أفضل فيديو كليب "حبك متل بيروت" إخراج: إيلي فهد

-Outstanding International Musician :Relu_Balkan

-موريكس المسرح: مجدرة حمرا: يحيى جابر وآنجو ريحان

- بيسان اسماعيلFemale Trend of the year

https://www.instagram.com/p/DO4TaSfiP9Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO4TaSfiP9Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO4TaSfiP9Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مشاهدات من الحفل

- الحفل قدمه الفنان ومقدم البرامج المميز وسام حنا الذي أضفى نكهة خاصة على الحفل من خلال عفويته المعهودة بالتقديم وقربه المحبب من الفنانين والجمهور وحيويته على المسرح وسرعة البديهة التي يتمتع بها. وأدخل هذا العام طريقته الخاصة بتقديم الحفل حيث لم يمكث طيلة الوقت على المسرح إنما راح يتجول بين الحضور في الصالة واتبع طريقة طرح الأسئلة على الفنانين الموجودين في الصالة عمن سيكون برأيهم النجم المكرم؟

- ومن الأمور التي استحدثها الحفل هذا العام إدراج الروبوت في بعض فقرات الحفل حيث كان يحادثه وسام حنا عن الحفل.

-المذيعة هيلدا خليفة غابت هذا العام عن تقديم الموريكس الذي اعتادت تقديمه أكثر من مرة في الأعوام السابقة ولكنها عادت فشاركت وسام حنا تقديم جزء صغير من الحفل بعد صعودها إلى المسرح لتسلم جائزتها "موريكس تكريمي لإعلامية لبنانية متميزة". واستطاع وسام حنا وهيلدا خليفة خلق أجواء عفوية مرحة على المسرح.

-ذكرت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي التي كرمت، أنها كانت أول فنانة لبنانية وعربية نالت التكريم في الموريكس دور بدورته الأولى في العام2000. وذكرت أنها تكرم اليوم للمرة الثامنة. وفي كل مرة تكرم تشعر أنها تكرم للمرة الأولى. وأضافت:"أنا امرأة أتنفس فنًا وموسيقى وأستمتع بكل شيء أقدمه بعملي. وألبوم "يا مشاعر" يعني لي الكثير".

-كعادته كرّم حفل الموريكس دور نجومًا بارزين رحلوا ضمن تقرير خصص لهما ومنهم أنطوان كرباج، وجورجيو أرماني، لطفي لبيب، روبرت ريدفورد وغيرهم. وكانت تحية وفاء خاصة للموسيقار الفنان الراحل زياد الرحباني الذي رحل عن عالمنا في يوليو الفائت. فخُصص له تقرير مؤثر عن أعماله ثم أطلت الفنانة أمال ماهر وأبدعت بغناء "حَبّو بعضن"للسيدة فيروز من ألحان الراحل زياد الرحباني. وكانت الفنانة أمال ماهر تألقت بإطلالتين مميزتين في الحفل، في الأولى ارتدت فستانًا أبيض أما في إطلالتها الثانية فظهرت بفستان أسود. وفي الإطار التكريمي نفسه، اعتلى الفنان يوسف الخال والفنانتان كريستيان نجار ونور حلو المسرح حيث قدموا مجموعة أغانٍ رائعة للفنان الراحل زياد الرحباني.

https://www.instagram.com/p/DO39KLjCBAf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO39KLjCBAf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO39KLjCBAf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



-كذلك تمّ توجيه تحية لروح الإعلامية يمنى شري التي رحلت عن عالمنا مؤخرًا إثر إصابتها بمرض سرطان الرئة.

-كان لافتًا حصد مسلسل "بالدم" حصة الأسد حيث نال النسبة الأكبر من جوائز الموريكس دور بلغت ثمانية وذلك بسبب النجاح الكبير الذي حققه المسلسل لدى عرضه في شهر رمضان الفائت. وتوّج بثماني جوائز. وكان لافتًا دعوة مقدم الحفل وسام حنا أبطال مسلسل "بالدم" وكاتبته ومخرجه ومنتجه إلى المسرح للاحتفال بنجاح العمل والتقاط صورة تذكارية معًا.

View this post on Instagram A post shared by Murex D'or (@murexdor)



-بدا تأثر الفنانة شكران مرتجى بفوزها بالجائزة كبيرًا حيث أعربت عن دهشتها ومفاجأتها بنيل الجائزة وأخبرت علنًا أنها عندما دعيت لحضور الحفل ظنت أنها ستقوم بتقديم جائزة لأحد المكرمين فيه. وذكرت أنها كانت سعيدة بالدعوة التي وجهت لها لأنها تتيح لها تهنئة زملائها المكرمين الفائزين بالجوائز والتصفيق بفرح لهم، ليقترب منها مقدم الحفل وسام حنا ويعلن عن فوزها بالجائزة. فلم تتمالك نفسها من الفرحة ودمعت عيناها أكثر من مرة وهي تلقي كلمتها على المسرح معبرة عن فرحتها الكبرى بنيلها الجائزة لاسيما أنها تفوز للمرة الأولى بجائزة الموريكس دور عن مسيرتها الفنية.



https://www.instagram.com/p/DO4JMluiMtU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO4JMluiMtU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO4JMluiMtU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».