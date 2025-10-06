انت الان تتابع خبر السامرائي: المرحلة الحالية تتطلّب تكاتف الجهود ودعم مرشحي العزم في ديالى والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السامرائي حضر اليوم التجمع الانتخابي الذي أقامه مرشح التحالف في قضاء الخالص بمحافظة ديالى الشيخ رافد عبدالوهاب المنديل برفقة وفد نيابي ورسمي وعدد من قيادات تحالف العزم وبحضور جمع كبير من أهالي القضاء ووجهائه".



وأكّد السامرائي خلال كلمته أن "المرحلة الحالية تتطلّب تكاتف الجهود ودعم مرشحي تحالف العزم في جميع مناطق ديالى لتعزيز حضور المشروع الوطني القائم على خدمة المواطنين وتمثيل قضاياهم بأمانة ومسؤولية".

