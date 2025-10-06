تصفيات مونديال 2026: المهاجم بورخا إيغليسياس ينضم إلى قائمة إسبانيا

الرياص - اسماء السيد - مدريد : انضم مهاجم سلتا فيغو الإسباني بورخا إيغليسياس صاحب 6 أهداف في 10 مباريات منذ بداية الموسم، إلى تشكيلة إسبانيا لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026 ضد جورجيا وبلغاريا، وفقا لما أفاد الاتحاد المحلي لكرة القدم في وقت متأخر مساء الأحد.

وكان المدرب لويس دي لا فوينتي أعلن الجمعة عن قائمة لم تتضمن إيغليسياس، إلّا أن غياب لامين جمال الذي ما زال يعاني من ألم في عانته منذ هزيمة فريقه برشلونة أمام باريس سان جرمان الفرنسي 1 2 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، شرع الباب أمام استدعاء مهاجم سلتا فيغو البالغ 32 عاما.

وكان برشلونة أعلن الجمعة أن نجمه الصاعد سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

ويلعب منتخب "لا روخا" أمام جورجيا في 11 تشرين الأول/أكتوبر الحالي في إلتشي، قبل أن يواجه بلغاريا بعد ثلاثة أيام في بلد الوليد.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة خط الوسط رودري الذي تعرض لإصابة الأحد في الدوري الإنكليزي مع مانشستر سيتي.

استُدعي إيغليسياس إلى المنتخب الوطني للمرة الأولى عام 2022 من قِبل لويس إنريكي المدرب الحالي لنادي سان جرمان، وخاض مباراته الأولى في الخسارة أمام سويسرا 1 2 في دوري الأمم الأوروبية.