صيحات شعر تخطف الأنظار في أسبوع باريس للموضة وتعيد تعريف الأناقة العصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 11:09 صباحاً - في عاصمة الأناقة باريس، لا يقتصر سحر أسبوع الموضة على الأزياء وحدها، بل يمتد ليشمل أدق التفاصيل التي تكمل الصورة الجمالية للمرأة العصرية، وعلى رأسها تسريحات الشعر، فالشعر هنا ليس مجرد تفصيل جانبي، بل هو لغة جمالية بحد ذاته تعبر عن أسلوب المرأة، حالتها، ورؤيتها للأنوثة، خلال أسبوع باريس للموضة، تحول الشعر إلى عنصر فني نابض بالحياة، يترجم فلسفة كل دار أزياء ويعكس روح الموسم المقبل من خلال أفكار جريئة ولمسات أنيقة غير متوقعة.

تجدين في أروقة العروض وبين أضواء الكواليس تنوعاً مذهلاً بين الكلاسيكية المتقنة والعصرية المتمردة، بين الانسيابية الطبيعية والهيئات الهندسية الجريئة، وكأن كل خصلة شعر تحمل رسالة عن الثقة والحرية والتجدد. هذا الموسم، ركز خبراء الجمال على جعل الشعر وسيلة للتعبير الفردي، بعيداً عن القواعد الجامدة، ليصبح مزيجاً من الفن والعفوية، والترف والبساطة في آن واحد، سنتعرف معاً إلى صيحات شعر تلفت الأنظار في أسبوع باريس للموضة.

أنوثة حالمة بطوق أزرق وفيونكة جانبية