ولي عهد المغرب يسلم الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للقفز على الحواجز

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن، عشية الأحد بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، حفل تسليم الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للقفز على الحواجز، برسم المرحلة النهائية من الدورة الرابعة عشرة للدوري الملكي المغربي الدولي للقفز على الحواجز (فئة أربع نجوم)، المنظمة في إطار الدورة السادسة عشرة لمعرض الفرس.

ولدى وصول ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى مركز المعارض محمد السادس بالجديدة، وجد في استقباله، مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس.

وتابع ولي العهد من المنصة الشرفية الأطوار النهائية للجائزة الكبرى للملك محمد السادس، والتي فاز بها الفارس تيم برينان من إيرلندا ممتطيا “دياديرما ديلا كاسيا“، وذلك في ختام الجولة الثانية التي عرفت مشاركة أحد عشر فارسا يمثلون تسع دول هي: المغرب، إيرلندا، مصر، البرتغال، الأراضي المنخفضة، فرنسا، إيطاليا، السعودية، وبولونيا.

وفي ختام هذه المسابقة المنظمة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، والجامعة الملكية المغربية للفروسية، سلم ولي العهد الأمير مولاي الحسن الجائزة الكبرى للفارس الفائز.

كما سلم جوائز للفرسان أصحاب المراكز الأربعة الموالية، وهم على التوالي الغالي بوقاع من المغرب ممتطيا “أ كيس”، ومودة زيادة من مصر ممتطية “إف لووكس كود كيل أو. اش”، والبرتغالية مولي هوغيس برافو ممتطية “ه ه س طوكيو”، ومانس تهيجسن من الأراضي المنخفضة ممتطيا “جوفياليتي”.

وبعد ذلك، أخذت للفرسان الخمسة المتوجين صورة تذكارية مع ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

ويعد الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعدا لا محيد عنه في الأجندة الدولية لمسابقات الفروسية. وقد انطلق بإجراء مرحلته الأولى (18 -21 سبتمبر الماضي) بحلبة “إيبيكا” بمدينة تطوان، تلتها مرحلة الرباط (25 – 28 شتنبر) بالمركب الملكي للفروسية، لتشكل محطة الجديدة (02- 05 أكتوبر) مرحلته الثالثة.

وعرفت هذه المرحلة مشاركة نخبة مميزة من الفرسان يمثلون 17 دولة وهي المغرب، الأرجنتين، البحرين، البرازيل، مصر، فرنسا، بريطانيا، ايرلندا، إيطاليا، الأراضي المنخفضة، النرويج، بولونيا، البرتغال، السعودية، سويسرا، أوكرانيا والإمارات العربية المتحدة.

وجرت فعاليات الدورة السادسة عشرة للمعرض الدولي للفرس للجديدة تحت رعاية الملك محمد السادس من 29 سبتمبر إلى 05 أكتوبر، تحت شعار “رفاهية الخيل ضمان للتميز في مهمة الأمن العمومي والمسابقات الرياضية” .