ظهور نيكول كيدمان للمرة الأولى بعد رفعها دعوى طلاق من كيث أوربان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 02:05 مساءً - ظهرت النجمة العالمية نيكول كيدمان للمرة الأولى بعد الإعلان عن رفعها دعوى طلاق من زوجها كيث أوربان وذلك من خلال مُشاركتها بمزاد خيري في ولاية تكساس الأمريكية.

نيكول كيدمان تسلم التكريم لـ تايلور شيريدان

جاء الظهور الأول للنجمة نيكول كيدمان بعد مرور أيام من رفعها دعوى طلاق من كيث أوربان لحضور مزادًا أقامته مؤسسة AMFAR في دالاس بولاية تكساس يوم السبت الماضي، وجاء هذا الحدث دعمًا لجهود المؤسسة غير الربحية في دعم أبحاث الإيدز ومنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية عالميًا.

وخلال المزاد قدّمت النجمة نيكول كيدمان للفنان تايلور شيريدان جائزة الإلهام، وقد أقيم المزاد في منزل الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد إيرلاينز" سكوت كيربي.

Nicole Kidman Steps Out at Charity Benefit in Dallas, Days After Filing for Divorce from Keith Urban https://t.co/tfp3HUvyDZ — People (@people) October 5, 2025

كيث أوربان يثير الجدل بصورة عائلية مع نيكول كيدمان

— People (@people)وعلى جانبٍ أخر، جاء الظهور الأول لنجم موسيقى الريف كيث أوربان بعد إعلان إنفصاله عنيوم الخميس الماضي حينما صعد إلى خشبة المسرح في مدينة هيرشي بولاية بنسلفانيا ليقدّم عرضًا موسيقيًا ضمن جولته العالمية "High and Alive".

وقد أُقيم الحفل في مركز "جايانت" الذي تخللته لحظات عاطفية لفتت انتباه الجمهور، وكان من أبرزها عرض صورة عائلية تجمع كيدمان بابنتيهما صنداي روز (17 عامًا) وفيث مارغريت (14 عامًا) خلال أدائه لأغنية "Heart Like a Hometown" الصادرة عام 2024.

وقبل الأغنية، شارك كيث أوربان البالغ من العمر 57 عامًا قصة شخصية عن دعم والديه له عندما قرر ترك المدرسة لمتابعة حلمه الفني بدوام كامل، ما أضاف لمسة مؤثرة عززت الطابع العاطفي لتلك اللحظة. واعتبر كثيرون أن الصورة قد تكون بمثابة رسالة خفية لكيدمان بعد أيام قليلة من إعلان الطلاق.

وإلى جانب الصورة المؤثرة لاحظ حضور الحفل والجميع غياب خاتم الزواج عن يد أوربان، حيث اعتبرته وسائل الإعلام، ومنها صحيفة "ديلي ميل"، دلالة رمزية على طي صفحة زواجه من كيدمان، وقد حملت هذه التفصيلة الصغيرة بُعدًا دراميًا كبيرًا، ورآه بعض المراقبين تجسيدًا لقبول أوربان للواقع الجديد.

يُذكر أن بحسب وثائق حصلت عليها مجلة "بيبول"، تقدمت نيكول كيدمان بطلب الطلاق من كيث أوربان يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 في ناشفيل، حيث يقيم الثنائي منذ عام 2007. وحددت الوثائق "خلافات لا يمكن التغلب عليها" كسبب للإنفصال، مثبتة تاريخ الانفصال بيوم تقديم الطلب. وكان الثنائي قد تزوجا في يونيو 2006 بعد لقائهما في حفل خيري في لوس أنجلوس عام 2005.

كما أشارت مصادر قريبة من كيدمان إلى أنها كانت "مصدومة" من قرار الانفصال، مؤكدة أنها "حاولت إنقاذ الزواج" لأشهر، لكن انشغالها بتصوير فيلم "Practical Magic 2" في لندن، مقابل جولة أوربان الموسيقية المكثفة، أدى إلى ابتعاد حياتهما وتزايد الهوة بينهما.

