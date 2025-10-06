ترحيب دولي واسع برد حماس على خطة ترامب ودعوات إلى سلام دائم في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - رحبّت عديد من الدول، صباح اليوم السبت، برد حركة حماس "الإيجابي" على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .

ودعت تلك الدول إلى التحرّك الجاد نحو اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة.

وفيما يلي أبرز التصريحات والبيانات الصادرة عن تلك الدول:

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون:

- لدينا الآن فرصة لتحقيق تقدم حاسم نحو السلام.

- إطلاق سراح جميع الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة بات في متناول اليد.

- يجب متابعة التزام حماس من دون أي تأخير.

وزارة الخارجية التركية:

- رد حماس على خطة الرئيس (الأميركي) ترامب يتيح إمكانية التعجيل بإرساء وقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتحقيق سلام دائم.

- يتعين على إسرائيل أن توقف فورا هجماتها ضد سكان غزة وندعو الأطراف إلى الشروع بلا تأخير في مفاوضات تؤدي إلى تثبيت وقف إطلاق النار.

المستشار الألماني: هذه أفضل فرصة لتحقيق السلام في غزة

رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر:

- قبول حماس خطة السلام الأميركية خطوة مهمة إلى الأمام.

- ندعم بقوة جهود الرئيس ترامب التي جعلتنا أقرب للسلام أكثر من أي وقت مضى.

- مستعدون إلى جانب شركائنا لدعم المزيد من المفاوضات والعمل من أجل سلام مستدام للإسرائيليين والفلسطينيين.

- ندعو جميع الأطراف إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة دون تأخير.

- هناك الآن فرصة لإنهاء القتال في غزة وعودة الرهائن إلى ديارهم ووصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان:

- رد حركة حماس على خطة وقف إطلاق النار في غزة خطوة بناءة ومهمة نحو تحقيق السلام الدائم.

- يجب أن توقف إسرائيل جميع الهجمات فورا والالتزام بخطة وقف إطلاق النار.

- يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق السلام الدائم دون أي تأخير.

- يجب أن تنتهي الإبادة الجماعية في غزة وهذا المشهد المخجل الذي يجرح الضمير العالمي.

- سنواصل الكفاح بجميع إمكانياتنا من أجل أن تختتم المفاوضات بشكل يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

رئيس الوزراء الإيرلندي: آمل أن يمهد الإعلان الطريق لوقف إطلاق نار فوري وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة

رئيس وزراء أستراليا:

- نرحب بالتقدم في خطة الرئيس ترامب لإحلال السلام في غزة.

- سنواصل دعم الجهود لإنهاء الحرب والعمل من أجل تحقيق حل عادل ومستدام قائم على حل الدولتين.

رئيس وزراء ماليزيا:

- خطة السلام التي قدمتها الولايات المتحدة ليست مثالية وأولويتنا الآن هي إنقاذ أرواح الشعب الفلسطيني.

- مسؤوليتنا هي وقف الاستبداد الصهيوني وضمان وصول المساعدات الغذائية والمياه وبث الأمل في نفوس الناجين.

- سنقف بحزم إلى جانب غزة ونواصل فضح النفاق الصهيوني من أجل الحفاظ على ما تبقى من الأرواح والكرامة.

المصدر : وكالات