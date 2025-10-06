منصة DefiLlama ستحذف بيانات أحجام تداول العقود الدائمة الخاصة بـ Aster بسبب مخاوف تتعلق بنزاهة البيانات

تام شمس - الاثنين 6 أكتوبر 2025 05:54 مساءً - أعلن المؤسس المشارك لمنصة تحليلات التمويل اللامركزي DefiLlama المعروف باسم المستعار 0xngmi، أن المنصة ستقوم بإزالة بيانات أحجام تداول العقود الدائمة الخاصة ببورصة Aster اللامركزية (DEX) بسبب مخاوف تتعلق بسلامة البيانات.

وأوضح 0xngmi أن أحجام التداول على Aster، المرتبطة بمؤسس منصة Binance، تشانغبينغ تشاو (CZ)، أصبحت “تعكس تقريبًا أحجام تداول العقود الدائمة على Binance بشكل مطابق تقريبًا”، مشيرًا إلى أن نسبة الارتباط بين أحجام تداول المنصتين تقارب 1. وأضاف:

“لا تتيح Aster الوصول إلى بيانات منخفضة المستوى مثل هوية من ينفذ الأوامر أو يملؤها، لذا وحتى نتمكن من الحصول على تلك البيانات للتحقق من وجود تداولات وهمية (wash trading) من عدمه، سنقوم بحذف بيانات أحجام التداول الدائمة لـ Aster من DefiLlama.”

تواصلت Cointelegraph مع فريق Aster، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت النشر.

ظهرت Aster كمنافس لمنصة Hyperliquid، وهي بورصة لا مركزية لتداول العقود الآجلة الدائمة، في سبتمبر، واستحوذت على اهتمام كبير داخل مجتمع العملات المشفّرة نظرًا لعلاقة CZ بها ولشعبيتها المتزايدة.

تحليل أحجام تداول Aster DEX وBinance. المصدر: 0xngmi

محللون يناقشون إمكانية تفوق Aster على Hyperliquid

ارتفع مفتوح العقود (Open Interest) على منصة Aster بنسبة تتجاوز 33,500% خلال أقل من أسبوع في الفترة ما بين 24 و30 سبتمبر، ما يشير إلى طلب قوي على بورصة العقود الدائمة اللامركزية، ويضع نشاطها في مستوى قريب من Hyperliquid.

كما ارتفع حجم التداول اليومي للعقود الدائمة إلى 60 مليار دولار في 25 سبتمبر — وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، وفقًا لمنصة DefiLlama.

وأُرجع هذا الارتفاع إلى التوسع السريع في استخدام Aster، إذ بدأت المنصة في جذب اهتمام المتداولين والمستثمرين داخل مجتمع الكريبتو.

توقع المحلل Marcell في سبتمبر أن سعر Aster قد يرتفع بنسبة تصل إلى 480% ليصل إلى حوالي 10 دولارات، مضيفًا:

“لقد تجاوزت Aster منصة HYPE من حيث حجم التداول اليومي والإيرادات اليومية.”

يُتداول رمز Aster حاليًا عند نحو 1.83 دولار، منخفضًا من أعلى مستوى سجله عند أكثر من 2.30 دولار، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

ويتوقع المحللون أن رمز Aster قد يرتفع بنسبة تصل إلى 35% ويحقق قممًا سعرية جديدة خلال أكتوبر، وهو شهر يُعتبر تقليديًا إيجابيًا لسوق العملات المشفّرة.