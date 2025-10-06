الأرقام تتحدّث: تايلور سويفت تُهدّد هيمنة أديل

تواصل الفنّانة تايلور سويفت دخول التّاريخ، وهذه المرّة عن طريق ألبومها الجديد “The Life of a Showgirl” الّذي قلب الموازين في سوق الموسيقى العالميّة.

فقد حقّق الألبوم في الولايات المتّحدة ٢،٧ ملايين نسخة مباعة في يوم الإصدار فقط، وهو رقم غير مسبوق منذ سنوات طويلة. هذا الإنجاز جعل الألبوم ثاني أكبر حصيلة أسبوعيّة في التّاريخ بعد ألبوم أديل الشّهير “٢٥” الّذي بيع منه ٣،٤ ملايين نسخة في أسبوعه الأوّل عام ٢٠١٥. ومع بقاء ستّة أيام على إغلاق أسبوع المبيعات، تبدو سويفت على وشك تحطيم الرّقم التّاريخيّ الّذي صمد لعقد كامل.

اللافت أنّ سويفت لم تحقّق نجاحها فقط عبر المنصّات الرّقميّة، بل سجّلت أيضًا رقمًا مذهلًا في سوق الأسطوانات الكلاسيكيّة (الفينيل)، إذ باعت ١،٢ مليون نسخة فينيل في يوم واحد، محطمّة الرّقم القياسيّ السّابق الّذي كان أيضًا باسمها (٨٥٩ ألف نسخة في أسبوع كامل عام ٢٠٢٤). هذه الأرقام عزّزت مكانتها كسيّدة المبيعات الماديّة، في وقت يعتمد فيه معظم النّجوم على البثّ الرّقميّ.

قوة جمهورها “Swifties” لعبت الدّور الأبرز في هذا الإنجاز، إذ نفدت نسخ الطّلب المسبق منذ أسابيع، كما فتحت سلسلة متاجر Target نحو ٥٠٠ فرع بعد منتصف الليل لإتاحة الألبوم بنسخه الحصريّة، وهو ما ساهم في تحقيق هذه المبيعات التّاريخيّة.

بهذا الإنجاز، تثبت تايلور سويفت أنّها ما زالت في القمّة بعد ما يقارب العقدَين من مسيرتها، ويبقى السؤال: هل تتمكّن من الإطاحة بأديل وكسر الرّقم الأسطوريّ لألبوم “٢٥”؟