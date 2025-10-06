تهنئة عمرو سعد لزوجته تتحوّل إلى حديث المتابعين

حرص الممثّل المصريّ عمرو سعد على تهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها، إذ نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرّسميّ على تطبيق “إنستغرام”، وأرفق الصّورة برسالة مفعمة بالمشاعر، قال فيها: “عيد ميلاد سعيد حبّي، إن شاء الله اللي جاي نجاح عمليّ جامد جدًّا”.

المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيه الّذين حرصوا على تهنئة زوجته وتمنّوا لهما دوام السّعادة والنّجاح.

على صعيد آخر، نشر عمرو سعد أكثر من صورة جديدة له أثناء وجوده في ألمانيا استعدادًا لفيلم جديد يستعدّ لتصويره هناك.

يذكر أنّ عمرو سعد سيشارك في موسم دراما رمضان ٢٠٢٦ بـ مسلسل جديد يحمل اسم مبدئيّ “عبّاس الرّيّس”، وهو من إنتاج صادق الصّبّاح، ستدور أحداثه في إطار اجتماعيّ شعبيّ.

وسبق أن تعاون عمرو سعد مع المنتج صادق الصّبّاح في موسم دراما رمضان الماضي ٢٠٢٥ في مسلسل “سيد النّاس”، وحقّق الثنائي معًا نجاحًا كبيرًا.

مسلسل “سيد النّاس” يضمّ نخبة كبيرة من الممثّلين إلى جانب عمرو سعد أبرزهم ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، القديرة إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصّاوي، منّة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السّقّا، والمسلسل من تأليف الكاتب خالد صلاح والمخرج محمّد سامي ومن إنتاج صادق الصّبّاح.