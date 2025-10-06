محللون يتوقعون استمرار الارتفاع.. البيتكوين في طريقه إلى 150 ألف دولار

تام شمس - الاثنين 6 أكتوبر 2025 04:40 مساءً - قد تكون عملة البيتكوين على وشك تحقيق مكاسب إضافية في الأسابيع المقبلة بعد تسجيلها رقمًا قياسيًا جديدًا يوم الأحد، وفقًا للمحللين.

قال المحلل المعروف CrediBULL Crypto يوم الأحد، بعد ارتفاع سعر بيتكوين (BTC) إلى مستوى قياسي بلغ 125,700 دولار:

"الآن بعد أن حققنا قممًا تاريخية جديدة بطريقة اندفاعية، فقد بدأ المسار التالي نحو 150 ألف دولار وما فوق."

وأضاف أن السعر سيخترق هذا المستوى الحالي بقوة، مرجحًا إمكانية تسجيل قمة جديدة هذا الأسبوع، لكنه لم يستبعد تراجعًا مؤقتًا إلى نطاق 108,000 – 118,000 دولار.

وقال: "أي هبوط إلى نطاق 108 إلى 118 ألف دولار سيكون بمثابة فرصة ذهبية، وإن لم يحدث ذلك، فاستمتعوا بالرحلة إلى ما فوق 150 ألف دولار."

المتداول المخضرم Crypto Chase شارك نفس التوجه، متوقعًا أن "موجة صعود جديدة تبدو وشيكة"، مضيفًا أن "عمليات التصحيح ستكون طفيفة في حال بقيت قوة بيتكوين كما هي."

أما المتداول الكبير على منصة Hyperliquid جيمس وين فقال:

"أشعر أن البيتكوين على وشك تسجيل قمة جديدة خلال ساعات. أعتقد أننا دخلنا في مرحلة اكتشاف الأسعار بعد فترة طويلة من الضغط السعري، خاصة مع تركيز الأنظار حاليًا على الذهب والأسهم."

وفي الوقت نفسه، أغلقت بيتكوين أسبوعها عند 123,543 دولارًا، وهو أعلى إغلاق أسبوعي في تاريخها، وفق بيانات TradingView.

تباطؤ بيتكوين بعد بلوغها أعلى مستوى لها يوم الأحد عقب شمعة أسبوعية قياسية. المصدر: TradingView

تأثير إغلاق الحكومة الأمريكية

تمت الإشارة إلى عدة عوامل وراء الارتفاع بنسبة 11% خلال الأسبوع الماضي، أبرزها إغلاق الحكومة الأمريكية الذي بدأ في 1 أكتوبر.

قال جيف مي، مدير العمليات في منصة BTSE، لـCointelegraph:

"نعتقد أن المستثمرين ينظرون إلى بيتكوين كملاذ آمن وسط الإغلاق الحكومي الأمريكي والضغوط النقدية، مما يمنحهم وسيلة إضافية للتنويع بعيدًا عن الدولار الأمريكي وسندات الخزانة."

وأضاف أن الدولار الأمريكي يواصل التراجع، ومن المرجح أن يضعف أكثر مع استمرار خفض أسعار الفائدة، "ومن المنطقي أن يخصص المستثمرون مزيدًا من رؤوس أموالهم لعملات أخرى وللبيتكوين."

يأتي الرقم القياسي الجديد لبيتكوين في وقت يشهد فيه الدولار الأمريكي أسوأ أداء له منذ عقود، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من العملات، بأكثر من 12% منذ بداية العام.

تدفقات صناديق ETF وراء الارتفاع

من جانبه، قال المستثمر في رأس المال المخاطر ويل كليمنتي إن الارتفاع الكبير في سعر البيتكوين لم يكن مدفوعًا من قبل خزائن الشركات أو تداول المشتقات، بل من صناديق التداول الفوري (ETFs) التي تعتبر بيتكوين بديلاً عن السلع والأسهم الصغيرة.

وأشار نيت جيراسي، رئيس شركة نوفا ديوس، إلى أن صناديق ETF الفورية في الولايات المتحدة شهدت "أرقامًا ضخمة" الأسبوع الماضي، مع تدفقات بلغت 3.2 مليارات دولار، وهي ثاني أفضل أسبوع منذ إطلاقها.

الموسمية الصعودية تدعم الاتجاه

ويرى المحللون أن اجتماع هذه العوامل إلى جانب الموسمية الصعودية إذ ارتفع سعر بيتكوين في 8 من آخر 12 ربعًا رابعًا و10 من آخر 12 شهر أكتوبر قد يؤدي إلى موجة ارتفاع جديدة هذا الشهر.

وقال محلل الأسواق مايكل فان دي بوب يوم الأحد:

"من المذهل أن نرى البيتكوين ترتفع من 110 آلاف إلى 125 ألف دولار خلال أسبوع واحد فقط."

وفي الأسبوع الماضي، توقع مؤسس شركة Capriole Investments، تشارلز إدواردز، أن اختراق بيتكوين لمستوى 120 ألف دولار سيمهد الطريق لـ"تحرك سريع جدًا" نحو 150 ألف دولار.