شريك في Multicoin: قانون GENIUS قد يضع حدًا لـ"استغلال" البنوك

تام شمس - الاثنين 6 أكتوبر 2025 04:40 مساءً - من المتوقع أن يؤدي قانون GENIUS، الذي يركّز على العملات المستقرة ودخل حيّز التنفيذ في يوليو، إلى نزوح جماعي للودائع من الحسابات البنكية التقليدية نحو العملات المستقرة ذات العوائد الأعلى، وفقًا لما قاله توشار جاين، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Multicoin Capital.

قال جاين في منشور على منصة X يوم السبت:

"يمثّل قانون GENIUS بداية النهاية لقدرة البنوك على استغلال المودعين الأفراد بدفع فائدة شبه معدومة."

وأضاف:

"بعد قانون GENIUS، أتوقّع أن تبدأ شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Meta وGoogle وApple وغيرها في منافسة البنوك على ودائع الأفراد، عبر تقديم عوائد أفضل على العملات المستقرة مع تجربة استخدام أكثر سلاسة، وتسويات فورية، ومدفوعات متاحة على مدار الساعة."

وأوضح جاين أن جماعات الضغط المصرفية حاولت في منتصف أغسطس "حماية أرباحها" من خلال مطالبة المنظّمين بإغلاق ما وصفوه بـ"الثغرة"، التي تسمح لمصدّري العملات المستقرة بدفع فوائد عبر شركاتهم التابعة.

القانون لا يمنع العوائد عبر الشركاء

يحظر قانون GENIUS على مصدّري العملات المستقرة تقديم فائدة أو عوائد مباشرة لحاملي الرموز، لكنه لا يمدّ هذا الحظر صراحة إلى البورصات أو الشركات التابعة لهم، مما قد يسمح بتجاوز الحظر عبر تلك القنوات.

وتخشى الجماعات المصرفية الأمريكية من أن يؤدي التبنّي الواسع للعملات المستقرة ذات العوائد إلى تقويض النظام المصرفي التقليدي، الذي يعتمد على جذب الودائع لتمويل الإقراض.

6.6 تريليون دولار قد تخرج من النظام المصرفي

قد يؤدي الاعتماد الجماعي للعملات المستقرة إلى سحب نحو 6.6 تريليون دولار من الودائع من النظام المصرفي التقليدي، وفق تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية في أبريل الماضي.

وقالت مؤسسة سياسات البنوك (BPI) في أغسطس:

"سيؤدي ذلك إلى ارتفاع مخاطر سحب الودائع، خصوصًا في أوقات الأزمات، مما سيقوّض قدرة النظام المالي على خلق الائتمان. ونتيجة لذلك سترتفع أسعار الفائدة، وتتراجع القروض، وتزداد تكاليف الاقتراض على الشركات والأسر."

وأضاف جاين أن البنوك ستكون مضطرة "لدفع فوائد أعلى للمودعين" للبقاء في المنافسة، مما سيؤثر سلبًا في أرباحها.

العملات المستقرة تقدّم فوائد أعلى بعشر مرات

يبلغ متوسط سعر الفائدة على حسابات التوفير في الولايات المتحدة 0.40% فقط، وفي أوروبا 0.25%، وفقًا لتصريحات باتريك كوليسون، الرئيس التنفيذي لمنصة المدفوعات Stripe الأسبوع الماضي.

في المقابل، يبلغ معدل الفائدة على عملتي Tether المُرمزة (USDT) وUSDC في منصة الإقراض Aave حوالي 4.02% و3.69% على التوالي.

شركات التكنولوجيا الكبرى تدرس دخول سوق العملات المستقرة

يرى جاين أن عمالقة التكنولوجيا يستعدّون لدخول هذا المجال، مستندًا إلى تقرير نشرته Fortune في يونيو، أشار إلى أن شركات مثل Apple وGoogle وAirbnb وX تدرس إطلاق عملات مستقرة خاصة بها لتقليل الرسوم وتحسين المدفوعات عبر الحدود.

ولم تظهر أي تطورات جديدة منذ ذلك الحين.

حاليًا تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المستقرة 308.3 مليارات دولار، تتصدرها USDT بقيمة 177 مليار دولار وUSDC بقيمة 75.2 مليار دولار، بحسب بيانات CoinGecko.

وتتوقع وزارة الخزانة الأمريكية أن ترتفع القيمة السوقية للعملات المستقرة بنسبة 566% لتصل إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2028.