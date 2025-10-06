سلمى أبو ضيف تتألق بالأحمر في أسبوع باريس للموضة.. هكذا ظهرت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 03:59 مساءً - أصبحت سلمى أبو ضيف أيقونة من أيقونات الأناقة، ومصدر إلهام لفتيات جيلها في مجال الموضة والأزياء والجمال، وذلك بسبب تميزها في مجال عروض الأزياء وأناقتها الملفتة، حيث رسَّخت مكانتها كرمز للأناقة والجمال إلى جانب نجاحها الملفت في مجال الفن والتمثيل.

وكعادتها خطفت سلمى أبو ضيف الأنظار وقلوب كل محبيها وجمهورها، بعد ظهورها ضمن فعاليات أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2026.

هكذا ظهرت سلمى أبو ضيف بأسبوع الموضة بباريس

سلمى أبو ضيف رمزٌ للجمال

بفستان أحمر قصير؛ شاركت سلمى أبو ضيف من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ عدد من الصور والفيديوهات خلال حضورها إحدى فعاليات2026، وخطفت الأضواء بظهورها بفستان قصير يجمع بين اللونين الأحمر والوردي الفاتح، وتركت شعرها انسيابيًا منسدلًا على كتفيها، مع اعتماد مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها. وأكملت الإطلالة بنظارة شمسية كبيرة، مع اعتماد حقيبة وصندل باللون الأسود الأنيق؛ وقد أشاد الجمهور بجمالها الطبيعي وأناقتها.وكانت الفنانة المصريةقد حصلت على ترشيح ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2025، حيث تعتبر قائمة "تي سي كاندلر" من أهم المسابقات التي تحظى بالاحترام، حيث أنها تحتفى بالوجوه الجميلة وليس فقط على مستوى الشكل، ولكن تضم معايير أخرى منها التأثير الدولي، التميز الشخصي، الأناقة والجمال، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التصنيفات النهائية لاحقاً خلال هذا العام.

أطلعوا على ما سر اختيار سلمى أبو ضيف اسم "صوفيا" لابنتها؟ اعرفوا الإجابة

سلمى أبو ضيف برفقة زوجها في العرض الخاص لفيلم "هيبتا 2"

في سياقٍ آخر، ظهرت النجمةمساء أمس الأحد برفقة زوجها في العرض الخاص لفيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، والذي حرص على التواجد بجوارها لدعمها، حيث احتفل أبطال الفيلم على رأسهم منة شلبي، كريم فهمي، مايان السيد،، كريم قاسم وباقي الأبطال بالعرض الخاص، وذلك في إحدى السينمات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر طرح الفيلم بالسينمات المصرية يوم 8 أكتوبر الجاري، و9 أكتوبر بجميع الدول العربية.

فيلم "هيبتا – المناظرة الأخيرة" يضم نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم: منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، إضافة إلى ظهور خاص لــ هشام ماجد الذي يضفي عنصر المفاجأة وكذلك الفنان أشرف عبد الباقي، والفيلم عن قصة محمد صادق، وكتب السيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

وقد كشف الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم "هيبتا – المناظرة الأخيرة" عن ملامح القصة التي تدور حولها العمل الذى يعد جزءاً ثانيا من الفيلم الأول الذي تم عرضه عام 2016، حيث يضع الفيلم المشاهد أمام حكايات متشابكة تتقاطع فيها التقنية الحديثة مع العاطفة، في تفاعل يثير التساؤل حول: هل يمكن للآلة أن تقترب من جوهر المشاعر، أم أن الإنسان وحده سيبقى مركز الحب ومصدره الأصيل؟

المحور الأساسي لفيلم "هيبتا- المناظرة الأخيرة" ينطلق من مناظرة تقدّمها شخصية سارة تجسدها منة شلبي، حيث تحاول تبسيط تعقيدات الحب من خلال أربع قصص مختلفة، تعكس أزمات وتحديات متعددة يواجهها الأبطال، بينما يبقى السؤال الكبير: كيف تتغير مشاعرنا حين تصبح التكنولوجيا جزءًا من حياتنا العاطفية؟

قد يعجبكم سلمى أبو ضيف تكشف عن قصة حبها مع زوجها.. وهذا هو فارق العمر بينهما

حضور لافت بالسينما

في السياق ذاته تترقبعرض فيلمين آخرين خلال الفترة المقبلة، أولهما "إيجي بست" الذي بدأت تصويره قبل يومين، ويجمعها بالفنان أحمد مالك، إضافة إلى الرابر مروان بابلو في أولى تجاربه التمثيلية من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم، والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية تروي قصة مؤسسي موقع إيجي بست، أحد أشهر مواقع قرصنة الأفلام في العالم العربي.

كما تعمل سلمى على تصوير دورها في فيلم "إذما" بمشاركة أحمد داود، جيسيكا حسام الدين، وحمزة دياب، وهو مقتبس عن الرواية التي تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق والتي صدرت عام 2020، ويكتب سيناريو وحوار الفيلم ويخرجه محمد صادق في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية، بعد أن حقق نجاحات لافتة بوصفه مؤلفاً و"سيناريست".

بطولتان دراميتان متتاليتان

وعلى صعيد الدراما، تستعدللظهور كبطلة رئيسية في مسلسلين جديدين، الأول بعنوان "بنج كلي" من 15 حلقة الذي انطلق تصويره لعرضه على منصة shahid خلال الفترة المقبلة، والعمل يشارك في بطولته دياب، كمال أبو رية، محسن محيي الدين، سلوى محمد علي، علا رشدي ومحمد مهران وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان.

أما العمل الثاني فيأتي ضمن السباق الرمضاني 2026؛ حيث وافقت سلمى على تقديم البطولة مجدداً خلال منافسات رمضان بعدما خاضت التجربة في الموسم قبل الماضي من خلال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" والذي حقق نجاحاً لافتاً، وشاركها البطولة كل من: ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

يمكنكم قراءة نشاط فني لفنانات شابات بعد الزواج والأمومة.. تتصدرهن سلمى أبو ضيف

