محللون: بيتكوين تسجل أعلى مستوى في تاريخها والدولار الأمريكي يتجه نحو أسوأ عام له منذ 1973

تام شمس - الاثنين 6 أكتوبر 2025 05:54 مساءً - تشهد العملات الثمينة وبيتكوين (BTC) ارتفاعات إلى مستويات قياسية جديدة، إلى جانب الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم، بينما يتجه الدولار الأمريكي (USD) نحو أسوأ عام له منذ عام 1973، في إشارة إلى تحول اقتصادي كلي "جيلـي" وفقًا لمحللي The Kobeissi Letter.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر S&P 500 للأسهم الأمريكية ارتفع بأكثر من 40% خلال الأشهر الستة الماضية، بينما سجلت بيتكوين رقمًا قياسيًا جديدًا عند أكثر من 125,000 دولار يوم السبت، في حين يتم تداول الذهب عند مستويات قياسية أيضًا بلغت 3,880 دولارًا للأونصة وقت كتابة التقرير، مقتربًا من 4,000 دولار.

وكتب المحللون:

"بلغ معامل الارتباط بين الذهب ومؤشر S&P 500 رقمًا قياسيًا عند 0.91 في عام 2024"،

موضحين أن هذا الارتباط غير المعتاد بين الأصول الآمنة والأصول عالية المخاطر يشير إلى أن الأسواق بدأت تسعّر وفق "سياسة نقدية جديدة".

وأضاف التقرير:

"هناك اندفاع واسع نحو الأصول في الوقت الراهن. فمع عودة التضخم وضعف سوق العمل، بدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. الدولار الأمريكي في طريقه لأسوأ عام منذ 1973، متراجعًا بأكثر من 10% منذ بداية العام، كما فقد 40% من قوته الشرائية منذ عام 2000."

وجاء هذا التحليل وسط إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، ومراجعات حادة لتقارير الوظائف الأمريكية تشير إلى ضعف سوق العمل، إلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة، وارتفاع المخاوف من تآكل قيمة الدولار وهي جميعها عوامل تشكّل محفزات إيجابية لارتفاع سعر بيتكوين.

محللون: الارتفاع القياسي لبيتكوين مدفوع بعوامل اقتصادية كلية

قال فابيان دوري، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك الأصول الرقمية العالمي Sygnum، إن ارتفاع بيتكوين إلى مستوى قياسي جديد جاء نتيجة عوامل اقتصادية كلية، بما في ذلك الإغلاق الحكومي الأمريكي الأخير.

وأضاف أن الإغلاق الذي بدأ الأربعاء الماضي أدى إلى تعطيل عمل العديد من الوكالات التنظيمية والإدارات الحكومية أو إجبارها على العمل بميزانية محدودة وعدد قليل من الموظفين.

بيتكوين تسجل مستويات قياسية جديدة وهي في سوق صاعدة. المصدر: TradingView

وأشار إلى أن هذا "الشلل السياسي" الناتج عن الإغلاق أعاد إشعال اهتمام المستثمرين ببيتكوين كأصل نقدي للحفاظ على القيمة، في ظل تراجع الثقة بالمؤسسات التقليدية.