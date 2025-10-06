دورة شنغهاي: ريندركنيش يجدد إنجازه ضد زفيريف

الرياص - اسماء السيد - شنغهاي : بعد ثلاثة أشهر على إقصائه من الدور الأول لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام، كرر الفرنسي ارتور ريندركنيش انجازه في مواجهة الألماني الكسندر زفيريف وتغلب عليه 4 6 و6 3 و6 2، الاثنين في الدور الثالث من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب.

بدأ زفيريف المصنف ثالثا عالميا المباراة بكسر إرسال منافسه في الشوط الثالث من المجموعة الاولى واحتفظ بتقدمه ليفوز بها في 43 دقيقة.

وجاء سيناريو المجموعة الثانية مماثلا، لكن لصالح الفرنسي هذه المرة الذي تقدم 2 1 بعد ان كسر ارسال الألماني قبل أن يوسع الفارق إلى 4 1 ثم يفوز بها 6 3.

وتقدم ريندركنيش 3 1 في المجموعة الثالثة الحاسمة وحافظ على تقدمه حتى النهاية ليحسم المباراة في صالحه.

واعرب الفائز عن صدمته بالفوز بقوله بعد المباراة "لست واثقا كيف قلبت الأمور في صالحي، كافحت كثيرا وحاولت كل شيء. زفيريف لاعب جيد جدا، كنت أدرك تماما بأنها ستكون معركة".

وتابع "اعتمدت اسلوبا هجوميا في مطلع المجموعة الثانية في الوقت المناسب وبطريقة ذكية".

وخسرت الدورة حتى الان مصنفيها الاوائل، فبعد الانسحاب المتأخر للإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول من أجل الخلود للراحة قبل أيام قليلة من انطلاق المنافسات، اضطر الإيطالي يانيك سينر المصنف ثانيا إلى الانسحاب من مباراته ضد الهولندي تالون خريكسبوور بداعي اصابة في ساقه، في حين خرج الاميركي تايلور فريتس الرابع الأحد قبل ان يلحق به زفيريف الثالث.

وبلغ الاسترالي أليكس دي مينور الدور الرابع بفوزه على البولندي كميل مايخشاك 6 1 و7 5.

وقال دي مينور المصنف سابعا "خضت غمار مباريات هذا الأسبوع وأنا مدرك لصعوبة الظروف المحاطة بها وبالتالي يجب أن تتمتع بالقوة الذهنية لإيجاد الحلول والاستعداد للمعارك في كل مرة تدخل فيها أرضية الملعب".