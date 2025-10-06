رأس المال الكوري الفردي يدفع زخم سعر الإيثر وسط تحذيرات من هشاشة الأساس السوقي

تام شمس - الاثنين 6 أكتوبر 2025 05:54 مساءً - رأس المال القادم من المستثمرين الأفراد في كوريا الجنوبية يدفع زخم سعر الإيثر وارتفاع الطلب على خزائن الشركات، وفقًا لخبراء الصناعة، مع تداول ثاني أكبر عملة رقمية في العالم على بعد 7% فقط من أعلى مستوى لها على الإطلاق.

قال سامسون ماو، الرئيس التنفيذي لشركة Jan3 لتقنيات البيتكوين، إن “الشيء الوحيد” الذي يبقي سعر الإيثر (ETH) وشركات الخزائن القائمة عليه عند مستوياتهما الحالية هو نحو 6 مليارات دولار من رأس المال الكوري الفردي.

وأضاف في منشور على منصة X يوم الاثنين:

“مؤثرو الإيثر يسافرون إلى كوريا الجنوبية فقط للتسويق للأفراد. هؤلاء المستثمرون ليست لديهم أي فكرة عن مخطط ETH/BTC ويظنون أنهم يشترون النسخة التالية من مشروع Strategy”، محذرًا من أن هذا “لن ينتهي بشكل جيد”.

يُذكر أن منصتي Upbit وBithumb هما أكبر منصات التداول المركزية (CEXs) التي يستخدمها المتداولون الأفراد في كوريا الجنوبية.

وبحسب بيانات CoinGlass، جاءت Upbit في المرتبة العاشرة عالميًا من حيث حجم تداول العقود الآجلة للإيثر، مسجلةً 1.29 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

المنصات المركزية حسب حجم تداول العقود الآجلة للإيثر. المصدر: CoinGlass

عادةً ما تتجاوز أحجام تداول العقود الآجلة أحجام التداول الفوري، ما يجعل تأثيرها على السعر الأساسي أكبر.

علاوة "الكيمتشي" للإيثر تُظهر تزايد اهتمام المستثمرين الأفراد في كوريا

تشير علاوة الكيمتشي للإيثر أي الفارق السعري بين بورصات كوريا الجنوبية والبورصات العالمية إلى زيادة الطلب من المستثمرين الأفراد الكوريين.

فقد ارتفعت علاوة الكيمتشي إلى 1.93 يوم الأحد، بعد أن كانت -2.06 في 16 يوليو، عندما كان سعر الإيثر أقل من 2,959 دولارًا، وفقًا لبيانات منصة CryptoQuant.

مؤشر علاوة كوريا للإيثريوم، منذ بداية العام. المصدر: CryptoQuant

قال مارسين كازميرتشيك، الشريك المؤسس لشركة RedStone المتخصصة في أوراكل البلوكشين، إن المستثمرين الأفراد في كوريا الجنوبية يشكّلون شريحة مؤثرة في سوق العملات المشفرة، وهو ما تعكسه علاوة الكيمتشي، لكنه أضاف أن هذا يمثل “جزءًا صغيرًا فقط من الزخم العام للإيثر”.

وأوضح:

“اعتبارهم المصدر الرئيسي لدعم شبكة الإيثيريوم يُقلّل من شأن قاعدة رأس المال العالمية المتنوعة، والتي تشمل استثمارات مؤسسية أمريكية ضخمة عبر صناديق ETF، وخزائن الشركات، والنظام اللامركزي الواسع الذي يعتمد على الإيثر.”

وأضاف كازميرتشيك أن قوة الإيثيريوم تكمن في طبيعته “العابرة للحدود”، التي تجمع بين رأس المال الفردي الكوري والمشاركة المؤسسية العالمية.

تأتي تصريحات ماو في وقت يشكك فيه مراقبون آخرون في استدامة شركات خزائن الإيثر. ففي سبتمبر، انتقد أندرو كانغ، مؤسس Mechanism Capital، أطروحة توم لي مؤسس BitMine حول الإيثر، معتبرًا أنها تبالغ في تقدير قيمة الإيثر المكتسبة من العملات المستقرة ورموز الأصول الواقعية (RWA).

قال كانغ في منشور على X بتاريخ 24 سبتمبر:

“تقييم الإيثيريوم يستند أساسًا إلى أمّية مالية وهو ما يمكن أن يخلق قيمة سوقية ضخمة، لكن ليس بلا حدود.”

وأضاف أن “السيولة الكلية الواسعة” حافظت على زخم سعر الإيثر، لكنها تحتاج إلى “تغيير تنظيمي جذري” لإنقاذه من “الأداء الضعيف المستمر إلى أجل غير مسمى.”