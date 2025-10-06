نمو قياسي لسندات العملات الرقمية: التفاصيل

شهدت سندات العملات الرقمية (DATs) نمو سريع خلال شهر سبتمبر، لتصل قيمتها إلى 135 مليار دولار، وفقا لشركة “VanEck”، مع استحواذ شركة “Strategy” على أكثر من نصف هذا الإجمالي.

وبلغت حيازات “مايكروستراتيجي” من البيتكوين 640,031 BTC، بقيمة تقارب 79 مليار دولار.

يعتمد نموذج (DATs) على استغلال فروقات التقلبات لجمع رأس المال، لكنه يواجه مخاطر متزايدة مع تراجع تقلبات البيتكوين وضعف السيولة في بعض المنصات.

تحذر “VanEck” من أن استمرار انخفاض التقلب قد يُضعف هذا النموذج ويحد من قدرة الصناديق على شراء الأصول.

ارتفع عدد شركات تداول الأصول الرقمية من 70 إلى أكثر من 200 خلال عام، معظمها يركّز على البيتكوين.

وتمتلك الجهات الحكومية والخاصة ما مجموعه 1.32 مليون بيتكوين و5.5 مليون ايثيريوم، ما يعادل 6.6% و4.5% من العرض المتداول على التوالي.

