كلّ ما يجب أن نعرفه عن “ورود وذنوب” قبل انطلاق عرضه هذا الأسبوع

تستعدّ قناة Kanal D لعرض مسلسلها الجديد “ورود وذنوب” يوم السّبت في الحادي عشر من أكتوبر، وسط ترقّب واسع من الجمهور. العمل يجمع الثّنائيّ جيمري بايسال ومراد يلدريم لأوّل مرّة في قصّة رومنسيّة ودراميّة مشوّقة، بعد لقائهما السّابق في مسلسل “رامو” عام ٢٠٢٠.

الصّور الرّسميّة للملصق الدّعائيّ أظهرت كيمياء واضحة بين ركنَي الثّنائيّ، وهذا ما زاد فضول المتابعين لمتابعة أحداث المسلسل المنتظرة.

في “ورود وذنوب”، يمثّل مراد يلدريم شخصيّة سرحات، الرجل المعقّد الّذي تحمل حياته مزيجًا من الغموض والعاطفة، إذ يواجه تحدّيات كبيرة في علاقته مع البطلة وفي صراعاته الشّخصية. من جهتها، تلعب جيمري بايسال دور البطلة النّسائيّة، شخصيّة قويّة وحسّاسة في الوقت نفسه، تحاول الموازنة بين الحبّ والخيانات والأسرار المحيطة بها. تتطوّر العلاقة بين سرحات وبطلة بايسال وسط كيمياء رومنسيّة واضحة، إذ تتشابك مشاعرهما مع الأحداث الدّرامية، هذا ما يجعل كلّ لقاء بينهما على الشّاشة مشحونًا بالتّوتّر والرّومنسيّة، ويشكّل محور القصّة الرئيسيّ.

ينتج المسلسل شركة NGM الشّهيرة بأعمال مثل “إخوتي” و”حكاية ليلى”، كتبت نصّه يلدا إير أوغلو، وأخرجه الثّنائي إيمره كاباك أوشاك وإيدا تيكسوز.

رغم أنّ يوم السّبت عادةً ما يكون خفيفًا دراميًّا في تركيا بسبب المنافسة الرّياضيّة والبرامج التّرفيهيّة، إلا أن Kanal D تثق بقدرة المسلسل على جذب المشاهدين وتحقيق نسب متابعة عالية، هذا ما يجعل “ورود وذنوب” أحد أبرز أعمال الدّراما التّركيّة لهذا الموسم.