تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

ابوظبي - سيف اليزيد - أشار المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس، إلى استمرار الاضطرابات البحرية أحيانا في بحر عمان حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 6 أقدام في المياه العميقة وذلك حتى الساعة 17:00 من اليوم الاثنين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، يصبح رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها شمالية شرقية - شمالية غربية، و سرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.