العثور على مؤثّرة “تيك توك” المحبوبة جنيفر ريفاس جثّة هامدة

تمّ العثور على نجمة تيك توك ومقدمة البرامج التّلفزيونيّة جنيفر نيكول ريفاس ميتة داخل منزلها في هندوراس عن عمر واحد وعشرين عامًا.

ووفقًا لما نقلته قناة HCH Televisión Digital، فقد وُجدت جثّة ريفاس “بلا حياة” يوم الأربعاء داخل منزلها في العاصمة تيغوسيغالبا.

وتشتبه عائلتها المفجوعة بأنّها توفيت نتيجة نوبة صرع، إذ كانت تتناول أدوية خاصّة بالمرض. فيما أكّدت السلطات أن وفاتها طبيعيّة.

قبل ساعات من وفاتها، نشرت ريفاس صورة عبر حسابها على إنستغرام وهي تقف على ما بدا أنّه ملعب كرة البادل (Pickleball) ممسكة بالمضرب، وكتبت في التّعليق: “أستعدّ”.

كانت ريفاس طالبة في الجامعة الوطنيّة المستقلة في هندوراس، وهي أضخم وأرفع مؤسّسة تعليميّة في البلاد، حيث كانت تدرس الإعلام بحسب ما ورد في سيرتها الذّاتيّة على إنستغرام.

وقد غصّت التّعليقات على آخر فيديو لها عبر تيك توك، الّذي نشرته يوم الإثنين، برسائل من المعجبين بها المصدومين بفقدانها.