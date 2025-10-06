رود ستيوارت يؤكد: لم يعد لديّ أمنيات وحققت كل شيء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 03:59 مساءً - أكد المُغني البريطاني والنجم العالمي رود ستيوارت أن التقاعد ليس من ضمن اهتماماته خلال الفترة الحالية ولا حتى يجذبه، بحسب ما صرح لـ"People"، وأكد أنه مازال يستمتع بما يفعله ويحبه، ومن الممكن أن يرى الجميع ذلك على وجهه ولكن كل شيء له نهاية.

رود ستيوارت يؤكد أنه سعيد بالإنجازات التي حققها

خلال حديثه، أكد النجمالبالغ من العمر 80 عاماً -الذي يُعد من أنجح المُغنين البريطانيين حول العالم، حيث فاز بجائزة غرامي وحققت أسطواناته مبيعات تجاوزت الـ250 مليون أسطوانة- بأنه لا توجد لديه قائمة أمنيات، فقد فعل وحقق كل شيء، مُضيفاً أنه من المفترض أن يُصدر ألبوماً ريفياً وأيضاً هو في منتصف الطريق لإصدار ألبوم أصلي جديد.

وحينما تم سؤاله عما إذا كان يهتم بالغناء في مباراة سوبر بول أو كأس العالم، أجاب بالنفي، موضحاً أنه شارك في مهرجان غلاستونبري وهو سعيد بذلك، حيث كان قد شارك بالمهرجان عام 2002 ومرة أخرى في العام الجاري.

وقد أوضح رود ستيوارت خلال حديثه أنه لن يُعلن اعتزاله بسهولة وهو لا يرغب في ذلك مؤكداً أنه سعيد بالإنجازات التي حققها حتى الآن.

رود ستيوارت يكشف عن هواياته وحفاظه على لياقته البدنية

وأنهىخلال الفترة الماضية آخر حفلاته الموسيقية في لاس فيغاس، ومن المُقرر أن يعود من جديد في مايو 2026.

وفي يناير الماضي وبعد احتفاله بيوم ميلاده الثمانين، أكد أنه يحافظ على لياقته البدنية والذهنية بطرق مختلفة، موضحاً: "لديّ هوايات، أمارس الرياضة، لديّ رياضتي الخاصة، أحب مشاهدة كرة القدم والرياضة، ونادي سلتيك لكرة القدم، هوايتي تُسعدني للغاية، يجب على كل رجل أن يكون لديه هواية".

