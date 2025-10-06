وزير الشباب والرياضة يؤكد أهمية تقنين الهيئات الشبابية وتوحيد الرؤى استعداداً للمؤتمر القومي للشباب

أكد وزير الشباب والرياضة البروفيسور أحمد آدم أحمد حرص الوزارة على تقنين أوضاع الهيئات الشبابية في مختلف ولايات السودان بما ينسجم مع اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الشبابي الاتحادي، تمهيداً للمرحلة المقبلة التي ستشهد التحضير للمؤتمر القومي للشباب، بهدف توحيد الرؤى والجهود الشبابية نحو بداية جديدة تعزز من دور الشباب في البناء الوطني والتنمية المستدامة.

جاء ذلك لدى لقائه الأحد بمقر الوزارة وفد هيئة ملتقى شباب ولاية الخرطوم، حيث تناول اللقاء الترتيبات القانونية لتسجيل الهيئة اتحادياً وفقاً للوائح وإجراءات إدارة الشباب بالوزارة، إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة في تنفيذ البرامج الشبابية القادمة، وعلى رأسها مهرجان الخرطوم الشبابي والرياضي والفني الذي يُعد من أبرز الفعاليات المنتظرة لدعم عودة النشاط والحراك الإبداعي في البلاد.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تفتح أبوابها للتفاكر والتعاون مع كل الكيانات الشبابية الجادة من أجل بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم مبادرات الشباب ومشروعاتهم الاقتصادية والمجتمعية، مؤكداً أن المرحلة تتطلب عملاً منظماً ومؤسساً يقوم على التقنين والشفافية والمشاركة الواسعة.

وأبان الوزير أن الوزارة تمضي في خطة شاملة لتقنين وتسجيل الهيئات الشبابية الاتحادية، بهدف توحيد الجهود وإيجاد قاعدة شبابية قومية فاعلة تسهم في صياغة السياسات الوطنية للشباب وتشارك بفاعلية في المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار والبناء الوطني.

وناقش أعضاء الهيئة خلال اللقاء أهمية أن تكون تجربة ملتقى شباب الخرطوم نموذجاً قومياً يمتد إلى جميع ولايات السودان، بما يعزز من التكامل بين الشباب والوزارة، ويسهم في بناء قاعدة شبابية متماسكة تشارك بفعالية في مسارات التعافي الوطني والتنمية.