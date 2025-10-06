بعد إعلان زواجها.. رانيا يوسف والمخرج أحمد جمال يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 05:05 مساءً - خطفت الفنانة رانيا يوسف وزوجها المخرج المنفذ أحمد جمال الأنظار إليهما، وذلك بعد ظهورهما خلال العرض لخاص لفيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"؛ في إحدى السينمات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، ويُعد هذا الظهور الأول لهما بعد إعلان رانيا خبر الزواج.

رانيا يوسف وزوجها المخرج أحمد جمال يخطفان الأنظار

تصدرا الثنائي النجمة رانيا يوسف وزوجها المخرج المنفذ، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، مع أحدث ظهور لهما بعد إعلان رانيا زواجها، حيث وثقت كاميرا "ET بالعربي"، حرصهما على التواجد في العرض الخاص لفيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" وذلك لدعم وتهنئة أصدقائهما أبطال العمل.

وأظهر الفيديو حالة الانسجام والرومانسية بين الثنائي، ما جعل حضورهما حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين هنّأوهما على الظهور الأول كزوجين في مناسبة فنية عامة. وقد تألق الثنائي بإطلالات كاجوال أنيقة، فارتدت رانيا يوسف بنطال من الجينز، وتوب باللون الموف، مع اعتماد تسريحة شعر الكيرلي، فيما ارتدي أحمد جمال بنطال جينز أيضًا وقميص أسود أنيق.

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

رانيا يوسف تعلن زواجها من المخرج أحمد جمال

وكانت النجمةقد أعلنت زواجها من المخرج المنفذبعد قصة حب عاشاها الثنائى خلال الأشهر الماضية وتحديداً منذ اجتماعهما فى مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي تم عرضه فى موسم دراما رمضان 2025، وحسبما أكدت لـ "الخليج 365" فقد أشارت إلى أن الزواج تم منذ شهر ونصف، وبعد ظهورهما معاً في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد، أكدتخبر زواجها رسميًا، لتكون هذه الزيجة هي الرابعة في حياتها.

أطلعوا على رانيا يوسف تكشف لـ الخليج 365 عن قرار مفاجئ حول استمرارها في عالم الغناء

رانيا يوسف تنتظر أحدث أعمالها الفنية مسلسل لينك

وعلى المستوى الفني، تنتظرعرض أحدث أعمالها مسلسل "لينك" الذى ينطلق على قناة dmc ابتداءًا من يوم السبت الموافق 10 أكتوبر الجاري، الذي تجسد خلال أحداثه شخصية "أسما"، وهي سيدة مطلقة تعيش مع ابنتها التي تؤدي دورها الفنانة الشابة لينا صوفيا. وهي أم متسلطة تحمل العديد من العقد النفسية التي تحاول ألا تنعكس على ابنتها، لكنها تجد نفسها في مواجهة أزمة صعبة بعد تعرض ابنتها للاعتداء، لتصبح مطالبة باحتوائها وتقديم الدعم لها.

مسلسل "لينك" من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج شركة إيما لاين إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، ويشارك فى بطولته إلى جانب الفنانين سيد رجب ورانيا يوسف، كل من: ميمي جمال، فرح الزاهد، محمود ياسين جونيور، هيثم نبيل، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد وعدد آخر من الفنانين.

View this post on Instagram A post shared by WATCH IT (@watchit)

رانيا يوسف زوجة بيومي فؤاد على شاشة السينما

أما على صعيد السينما، فتشاركفي بطولة فيلم "ابن مين فيهم" الذي يجمعها بالفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد، حيث تؤدي خلال الأحداث دور إحدى زوجاته؛ إذ يظهر بيومي بشخصية رجل متعدد الزوجات، ما يفتح الباب أمام العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الدرامية مع بيومي وكذلك زوجاته الأخريات.

ويجسد بيومي فؤاد خلال الأحداث شخصية "رشدي"، رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزوجات، يعيش حياته بلا التزامات حقيقية، حيث يتزوج أكثر من سيدة، لتبدأ المفارقات الكوميدية بسبب تعدد زيجاته، وتدخل حياته المحامية الصارمة ماجدة (ليلى علوي)، لتغير مساره بشكلٍ مفاجئ، حيث تضعه في مواجهة سلسلة من المواقف المعقدة والمضحكة في رحلة البحث عن ابنه المفقود.

قد يعجبكم نجمات دخلن عش الزوجية بعد عمر الـ 50.. رانيا يوسف بينهن

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».