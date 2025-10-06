هل تبرأت أمل عرفة من عائلتها بعد أزمة التسريبات الصوتية؟.. أعرفوا القصة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 05:05 مساءً - تصدّر اسم الفنانة السورية أمل عرفة وابنتها مريم عمايري؛ ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث "غوغل"؛ وذلك بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب إلى ابنتها، ظهرت خلاله تتحدّث بلهجة شديدة مستخدمةً عبارات اعتبرها بعض المتابعين قاسية، والتي كشفت عن وجود توتر قائم منذ فترة بين مريم وإحدى قريباتها، حيث عبّرت الأخيرة خلال التسجيل عن تمسّكها بالدفاع عن والدتها، وأشارت بوضوح إلى أن "والدتي خط أحمر"، مضيفة أنها لن تقبل بأيّ تجاوز يمسّها؛ الأمر الذي فتح باب الجدل بين الجمهور بوجود خلافات كبيرة بين العائلة.

هل تبرأت أمل عرفة من عائلتها بعد أزمة التسريبات الصوتية؟

اعتذار علني واعتراف

الأجابة لأ، فبعد تصاعد أزمة التسريبات الصوتية لابنتها مريم عمايري، وفي أول رد فعل بعد اعتذار رسمي من قبل ابنتا شقيقة أمل عرفة، قامت عرفة بإعادة نشر صورة من بيان الاعتذار عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، وأرفقته بإعلانها بمقاطعتهما نهائياً؛ حيث قالت: "أعلن إخلاء مسؤوليتي التامة والأبدية عن هذا القسم من عائلتي"، لتقوم بعدها أمل عرفة بالتراجع عن قرارها وحذف المنشور من على صفحتها، ونشره مرة أخرى من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستغرام"؛ ولكن هذه المرة تعلن التسامح والتنازل عن حقها من أجل والدها.شاركت الفنانةمن خلال خاصية "ستوري" حسابها على "إنستغرام"؛ صورة من البيان الذي أصدرته ابنتا شقيقتها، واللتان تعلنان من خلاله اعتذارهما ومسؤوليتهما الكاملة عن تسريب التسجيل الصوتي لابنتها مريم عمايري.

وجاء نص البيان كالتالي: "نحن عبير الأكرمي ودلال الأكرمي نقرّ ونعترف أنه وبعد خلاف مع ابنة خالتنا الفنانة أمل عرفة، قمنا بإرسال الفويسات لصديق في لبنان، فتسربت الفويسات لتنتشر على الصفحات المغرضة بعد أن أزادوا عليها بعض المفرادات التي لم تتفوه بها مريم عمايري"، وأكملتا البيان: "ونقر بمسؤوليتنا عن تسريب مكالمة لخالتي عن طريق نفس الصديق".

اعتذار ابنتي شقيقة أمل عرفة - الصورة سكرين شوت من حسابها على إنستغرام

ابتزاز مادي

رسالة شكر وامتنان

كما أشار البيان أيضاً إلى أن الصفحة التي تولّت نشر التسجيلات حاولت المساومة المادية معمقابل حذف المواد، ولكنها رفضت ولجأت إلى القضاء، قائلتان: "ونحمل مسؤولية نشرها لأحدى الصفحات، التي وضعت عناوين مستفزة وساومت خالتي على مبلغ مادي لحذف المواد، فكان الرد الطبيعي من خالتي ان تتجه إلى القضاء العادل".كما قدمتا رسالة شكر وامتنان لخالتهما الفنانةعن تنازلها عن حقها، مشيرتان إلى نبل أخلاقها، ومتمنيتان السماح منها؛ قائلات: "واليوم نقدم اعتذارنا العلني لما لحق بمريم من سوء وبما لحق خالتي الفنانة أمل عرفة بالسوء".

وأكملتا: "كما نتعهد بمسؤوليتنا التامة تجاه إي إشكال مشابه تتعرض له عائلة خالتي في المستقبل (إذا كان لنا في ذلك) وبدورنا نشكرها على التنازل عن حقها في هذه القضية وهذا نبل كبير منها تشكر عليه، آملين السماح منها في الأيام القادمة".

أمل عرفة تعبر عن نبل أخلاقها

وبدورها أعادت النجمةنشر بيان الاعتذار، معلنة عن مسامحتها للفتاتين، معلقة: "الله كبير، القصة أكبر من اعتذار، بس كرامة لتراب أبي أسقطت حقي، أنا سامحت. منكم لله هو إللي عنده الأمر بعد الظلم الكبير إللي اتعرضتلوا بنتي".

وقد تفاعل كل جمهور ومحبو الفنانة أمل عرفة مع منشورها، مشيدين بنبل أخلاقها وتسامحها، وقدرتها على تخطي الأمر والدفاع عن نفسها وعن ابنتها بقوة، متمنين لها السعادة والراحة في حياتها الشخصية.

أمل عرفة تبعث رسالة حب من هولندا

في سياقٍ آخر كانت الفنانةقد تواجدت مؤخراً في هولندا حيث شاركت كعضو ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان روتردام للفيلم العربي، حيث ضمت مسابقة الأفلام الروائية الطويلة: النجمة السورية أمل عرفة، والمخرج والمنتج المغربي خليل بنكيران، والنجمة السعودية فاطمة البنوي. ومع احتفاله بيوبيله الفضي هذا العام، رفع مهرجان روتردام للفيلم العربي الذي أقيمت دورته الـ25 في الفترة من 28 مايو إلى 1 يونيو 2025، شعار الاحتفاء بـ"كوكب الشرق" أم كلثوم ورائدات السينما العربية. وقد نشرتمقتطفات من الحفل عبر حسابها على إنستغرام بالإضافة إلى مجموعة صور لها من قلب الطبيعة في هولندا بالقرب من بحيرة تحيط بها الأشجار والبيوت، حيث أطلت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها سروال جينز وقميصاً أبيض وجاكيت باللون الأحمر من تنسيقها كما أوضحت بالإضافة لوضعها المكياج بنفسها خلال جلسة التصوير هذه وفق ما ذكرتمن البيانات الصادرة على هذه الصور. ووجهترسالة حب من هولندا لمتابعيها وجمهورها، حيث كتبت على جلسة التصوير هذه" من هولندا كل الحب". ووضعت رمز القلب الأحمر.

