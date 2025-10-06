شكرا لقرائتكم خبر «الجمعية الفقهية السعودية» تشارك بحزمة من برامجها وإصداراتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك «الجمعية الفقهية السعودية» بإصداراتها العلمية الحديثة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، إضافة إلى عرض جميع أعداد مجلتها منذ عددها الأول وحتى العدد الـ71، الذي صدر قبل أيام، ويحتوي على ث18 بحثا علميا محكما في الفقه وأصوله.

وحرصت الجمعية من خلال مشاركتها على التعريف بنشاطاتها المتمثلة في خدمة الفقه الإسلامي وقواعده من خلال الدراسات التي تقوم بها، وإصدار الموسوعات والمعاجم الفقهية، والكتب، إلى جانب دعم البحوث والدراسات التي يقوم بها أعضاء الجمعية، وأبرزت للزوار أبرز إصداراتها الفقهية لهذا العام مثل كتاب عموم المجاز عند الأصوليين، والزركشي وكتابه شرح مختصر الخرقي، والاجتهاد الشرعي حقيقته وشروطه ومجاله وحكمه، وأحكام المعادن الثمينة غير الذهب والفضة، والاستدلال بالدليل في غير ما سيق له، والنقود الرقمية المشفرة البتكوين أنموذجا - دراسة فقهية، وغيرها.

يذكر أن الجمعية الفقهية السعودية» تأسست عام 1421هـ، وتعمل تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتعنى بخدمة الدراسات الفقهية الحديثة.