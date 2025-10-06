وزير الصحة: مكافحة الملاريا تحتاج إلى عمل مكثف وتحديث استراتيجية طويلة المدى

أكد وزير الصحة الاتحادي ضرورة مكافحة الملاريا عبر تكثيف التدخلات وتحديث استراتيجية طويلة المدى ومتعددة التدخلات، مشيراً إلى أن السودان كان من أوائل الدول التي وقعت على مبادرة منظمة الصحة العالمية التي تهدف إلى التركيز على الأمراض ذات العبء الأكبر لتحقيق أثر ملموس.

جاء ذلك في اجتماع مع وحدة الدعم العالمي لبرنامج تقوية النظام الصحي ومكافحة الملاريا في بورتسودان، بحضور مدير الوحدة دكتورة إيمان عوض الجاك.

تم خلال الاجتماع استعراض ملخص المرحلة الثانية لتوزيع الناموسيات المشبعة وتحديث سير المنحة الحالية والأنشطة المتبقية، بالإضافة إلى مناقشة آليات الاستفادة من المنحة في تنفيذ استراتيجيات الوزارة ورؤية الوزارة للمنحة القادمة التي ستُناقش مع المانحين في أكتوبر 2025.

كما ناقش الاجتماع ترتيبات عودة الوحدة للعمل من داخل ولاية الخرطوم.

أشاد الوزير باستجابة الدعم العالمي خلال جائحة كورونا واستمراريته في دعم السودان لمواصلة مكافحة الملاريا.