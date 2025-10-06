تكنولوجيا: HMD تلمّح لهاتف Touch 4G الهجين بتصميم يجمع بين الحداثة والكلاسيكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة HMD لإطلاق هاتف جديد يحمل اسم Touch 4G، والذي تهدف من خلاله إلى سدّ الفجوة بين الهواتف التقليدية والهواتف الذكية. ومن المقرر أن يتم الكشف الرسمي عن الجهاز غدًا، الموافق 7 أكتوبر.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الهاتف سيُطرح حصريًا للسوق الهندية أم سيصل لاحقًا إلى أسواق أخرى.

ورغم أن الفيديو التشويقي الذي نشرته HMD لم يكشف الكثير من التفاصيل، فإن المسرّب @smashx_60 شارك صورًا حقيقية للجهاز، أظهرت ملامح تصميمه بوضوح.

يأتي HMD Touch 4G بشاشة صغيرة تعمل باللمس، ويشبه في تصميمه هواتف Nokia Asha التي صدرت قبل أكثر من عقد. كما يبدو أنه مصنوع بهيكل معدني متكامل، مع خيارات ألوان تشمل السماوي والرمادي.

يضم الهاتف من الخلف كاميرا واحدة مع فلاش، بينما في الجهة الأمامية تظهر كاميرا سيلفي بجانب سماعة الأذن، بالإضافة إلى زر رئيسي حساس للمس. وتشير التسريبات إلى أن الشاشة تأتي بقياس 3.2 بوصة، في حين تكشف الصور عن وجود زر للطاقة ومنفذ سماعة رأس في الجزء العلوي للجهاز.

كما يبدو الهاتف مزودًا بميزة دعم شريحتي اتصال، وهو ما يظهر بوضوح في واجهة النظام داخل الصور المسربة. بهذه المواصفات، تحاول HMD تقديم تجربة تجمع بين بساطة الهواتف الكلاسيكية ووظائف الهواتف الذكية الأساسية.

المصدر