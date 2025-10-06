غضب عارم بعد فيديو “صادم” لميغان ماركل قرب موقع وفاة الأميرة ديانا

تعرّضت دوقة ساسكس ميغان ماركل لانتقادات وُصفت من خلالها بأنّها “غير حسّاسة” بعد نشرها مقطع فيديو على إنستغرام يُظهرها داخل سيارة ليموزين وقد رفعت قدمَيها أثناء مرورها قرب النّفق الباريسيّ الّذي شهد وفاة الأميرة ديانا في حادث سير مأسويّ عام ١٩٩٧.

وأثار الفيديو جدلًا واسعًا على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، إذ اتّهمها منتقدون بأنّها “عديمة الذّوق”، خاصّة أنّ الفيديو صُوِّر أثناء زيارتها للعاصمة الفرنسيّة باريس في إطار أسبوع الموضة.

المقطع الذي يبدو أنّه مصوَّر من زاوية نظر ميغان، يُظهرها وهي تضع قدميها على مقعد السّيّارة بينما تمر على جسور باريس الشّهيرة مثل جسر ألكسندر الثّالث وجسر الإنفاليد، قبل الوصول إلى جسر ألما الملاصق لنفق بونت دو لالمَا، حيث لقيت الأميرة ديانا، ودودي الفايد، والسّائق هنري بول مصرعهم في أغسطس ١٩٩٧.

ويأتي هذا الجدل الجديد مع الظهور المفاجئ لميغان (أربعة وأربعون عامًا) في أسبوع الموضة بباريس، في أوّل رحلة لها إلى أوروبا منذ ألعاب إنفكتوس ٢٠٢٣ في دوسلدورف. وقد شوهدت في عرض دار الأزياء الفاخرة بالنّسياغا، حيث التقت شخصيّات بارزة مثل مديرة تحرير مجلّة “فوغ” العالميّة آنّا وينتور، والممثّلة آن هاثاواي، والمخرج باز لورمان الّذي تبادلت معه التّحيّة.

المقطع الّذي نشرته عبر حسابها على إنستغرام والذي يتابعه ٤،٢ مليون شخص، أثار موجة من الغضب بسبب ربطه بمأساة وفاة الأميرة ديانا.

ووصف خبير الشّؤون الملكيّة ريتشارد فيتسويليامز الفيديو بأنّه “محير تمامًا”، “غباء مطلق”، و”غير حسّاس

إلى حدّ لا يُصدق”، مضيفًا: “لا أفهم ما الّذي كانت تفكّر فيه… لا يمكن مستشارًا أن ينصح بمثل هذا التّصرف الغريب. لديها كلّ الحقّ في حضور فعاليّات الموضة، لكن نشر فيديو مرتبط بمأساة وفاة أميرة ويلز أمر لا يُعقل. من المستحيل أن يكون مقصودًا، لكنّه انعدام كامل للتّفكير.”

وأضاف فيتسويليامز أنّ الأمير هاري قد يكون مستاءً للغاية من تصرف زوجته، معتبرًا أن الأمر “غير مناسب على الإطلاق” نظرًا لأنّ وفاة والدته ديانا تركت أثرًا عميقًا في حياته.