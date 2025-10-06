وارن بافيت يحب مؤشر S&P 500، لكنه تراجع بنسبة 88% أمام البيتكوين

تام شمس - الاثنين 6 أكتوبر 2025 04:40 مساءً - لطالما شجّع الملياردير ومدير صناديق التحوّط وارن بافيت على الاستثمار في مؤشر S&P 500، إلا أن البيانات الحديثة تُظهر أن هذا المؤشر تراجع أمام البيتكوين بنحو 88% منذ عام 2020.

في منشور على منصة X بتاريخ 5 أكتوبر، أشار فيل روزن، الشريك المؤسس لنشرة Opening Bell Daily المتخصصة في بيانات الأسواق، إلى أنه في حين ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 106% من حيث القيمة بالدولار الأمريكي منذ عام 2020، فإنه في المقابل "انهار" بشكل كبير عند قياسه بعملة البيتكوين وهو ما أثار موجة من التشجيع بين أنصار العملة المشفرة.

تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 88% من حيث القيمة الاسمية بالبيتكوين منذ عام 2020. المصدر: فيل روزن

يُعد مؤشر S&P 500 أحد أهم مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، إذ يتتبع أداء 500 من أكبر الشركات المُدرجة في البورصات داخل الولايات المتحدة.

ومنذ عام 1957، حقق المؤشر عائدًا سنويًا معدلًا حسب التضخم يبلغ نحو 6.68%، وهو أعلى عادةً من متوسط معدل التضخم في الولايات المتحدة.

قد يكون هذا هو السبب وراء توصية وارن بافيت الدائمة بالاستثمار في مؤشر S&P 500 كأفضل خيار للمستثمر العادي، إذ يُقال إنه يدعم استراتيجية استثمارية بنسبة 90/10 أي استثمار 90% من المحفظة في S&P 500 و10% في سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل.

S&P 500 يسجل أرقامًا قياسية.. بالتوازي مع البيتكوين

واصل مؤشر S&P 500 تسجيل أرقام قياسية في عام 2025، ليصل إلى 6,715.79 نقطة، مرتفعًا بنسبة 14.43% منذ بداية العام.

في المقابل، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 32% منذ بداية العام بعد أن تجاوز مستوى 125,000 دولار لأول مرة يوم السبت.

وبصيغة أخرى، وفقًا لموقع OfficialData.Org، فإن استثمار 100 دولار في S&P 500 منذ بداية عام 2020 كان سيصبح حوالي 209.85 دولارًا بحلول يوليو 2025، بينما الاستثمار نفسه في البيتكوين كان سيبلغ نحو 1,473.87 دولارًا.

زيادة العائد على استثمار بقيمة 100 دولار في S&P 500 منذ عام 2020. المصدر: OfficialData.Org

الفروقات بين البيتكوين وS&P 500

لكن المقارنة بين الاستثمارين ليست عادلة تمامًا.

فمؤشر S&P 500 يُعد مقياسًا شاملًا لسوق الأسهم الأمريكية، ويمثل أداء أكبر 500 شركة عامة في البلاد، كما أنه يُعتبر استثمارًا منخفض المخاطر والعائد مقارنة بالعملات المشفرة.

أما البيتكوين، فهو أصل رقمي فريد بقصص مختلفة تمامًا تُركّز على الندرة، واللامركزية، والطبيعة الانكماشية وقد شهد اعتمادًا متزايدًا من المستثمرين الباحثين عن طرق جديدة لحماية أو زيادة ثرواتهم.

كما أن البيتكوين أصل حديث نسبيًا، يتسم بتقلبات يومية حادة، وتبلغ قيمته السوقية نحو 2.47 تريليون دولار فقط مقارنةً بقيمة سوقية ضخمة تبلغ 56.7 تريليون دولار لمؤشر S&P 500.