ميغان ماركل تواجه انتقادات خلال زيارتها لباريس والسبب يتعلق بالأميرة ديانا

حظت ميغان ماركل على اهتمامٍ إعلاميٍّ بارزٍ، وتصدرت حديث الصحافة والسوشيال ميديا؛ بسبب زيارتها الأولى لأسبوع الموضة بباريس. ولكنها واجهت أيضاً انتقادات لاذعة في هذه الزيارة ليس بسبب إطلالتها أو بسبب كون هذه الزيارة هي الأولى لها لأوروبا منذ عام 2022، ولكن بسبب ما رآه بعض المتابعين بعدم إظهار التقدير الكافي للأميرة الراحلة ديانا.

ماذا فعلت ميغان ماركل جعلها تواجه انتقادات؟

خلال زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس، لحضور أحد عروض الأزياء ضمن أسبوع الموضة بباريس يوم السبت الماضي، شاركت ميغان ماركل مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، كانت مسترخية داخل سيارة ليموزين بالقرب من نفق باريس حيث تُوفيت الأميرة ديانا بشكلٍ مأساوي عام 1997.

هذا المقطع أثار موجة من غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا هذا الفيديو غير لائق؛ نظراً لقربها من موقع حادث ديانا المميت. ووفقاً للتقارير، كانت سيارة الليموزين تسير بالقرب من جسر ألما، المجاور للنفق الذي وقع فيه حادث الأميرة ديانا -وهو موقع لا يزال يُعتبر مكاناً مهيباً لدى العديد من معجبي الأميرة.

ميغان ماركل تسجل مشاركتها الأولى في أسبوع الموضة في باريس

في خطوة جديدة تعكس اهتمامها بالموضة والأزياء، حضرت ميغان ماركل، البالغة من العمر 44 عاماً، عرض أزياء ضمن أسبوع الموضة في باريس، بإطلالة بيضاء، تتضمن قميصاً بأزرار وبنطلوناً. ونسقت إطلالتها مع حذاء أسود بكعب عالٍ مدبب، وربطت شعرها على شكل كعكة ناعمة للخلف.

ويأتي حضور ميغان للحدث دعماً لبيير باولو بيتشيولي، الذي تولى مؤخراً منصب المدير الإبداعي للدار، بحسب ما صرح به متحدث باسم ميغان لمجلة People، مضيفاً: "على مر السنين، ارتدت الدوقة عدداً من تصاميم بييرباولو. لقد عملا معاً بشكل وثيق، وتعاونا في تصميم إطلالات مميزة لأهم الأحداث العالمية. لطالما أُعجبت بحرفيته وأناقته العصرية، ولم تكن الليلة استثناءً. تُجسد هذه الأمسية ذروة سنوات طويلة من الفن والصداقة، ويتجلى ذلك في دعمها لمرحلته الإبداعية الجديدة في بالنسياغا".

حضور ميغان ماركل أسابيع الموضة

على الرغم من كون حضور ميغان ماركل لأسبوع الموضة في باريس هي المرة الأولى لها؛ فإنها حريصة على حضور أسبوع الموضة في نيويورك وتورنتو خلال سنوات عملها في مسلسل Suits، حيث حضرت عروضاً متعددة بين عامي 2013 و2015.

كيف تُوفيت الأميرة ديانا؟

تُوفيت الأميرة ديانا متأثرة بجراحها التي أُصيبت بها في حادث سيارة وقع قرب منتصف ليل 31 من أغسطس 1997.

في محاولة لتجنب المصورين الذين كانوا يطاردونها في كل خطوة، كان سائق ديانا؛ هنري بول، يقود بسرعة تقارب ضعف الحد المسموح به في نفق بونت دي ألما في باريس. فقد السيطرة على السيارة التي كانت تقل أميرة الشعب وصديقها دودي الفايد وحارسهما الشخصي تريفور ريس جونز، واصطدمت السيارة بجدار النفق، ثم بعمود يدعم الهيكل. قُتل فايد وبولس من الفور، بينما كانت ديانا لا تزال على قيد الحياة. وصلت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث في غضون خمس دقائق ونقلتها إلى المستشفى، لكنها لم تنجُ. وتُوفيت في النهاية متأثرة بجراحها في الساعة 4:53 صباحاً يوم 31 من أغسطس 1997.

