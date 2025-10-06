تايلور سويفت تكشف تفاصيل حديثها مع إد شيران في حفل زفاف سيلينا غوميز

تايلور سويفت تؤكد أن هناك تناغماً ذهنياً بينها وبين إد شيران

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - كشفت النجمة العالميةعن الحوار الذي دار بينها وبين المغنيخلال حضورهما حفل زفافعلى بيني بلانكو والذي أقيم بنهاية سبتمبر الماضي في كاليفورنيا خلال ظهورها في البرنامج البريطاني "هيتس راديو بريكفاست شو"، للترويج لألبومها الغنائي الجديد.وخلال اللقاء قالت النجمة تايلور سويفت إنها تقابلت مع المغني إد شيران خلال حفل زفاف سيلينا غوميز، كما أشارت إلى أنهما تشاركا الغناء بحفلها في لندن عام 2024.وعما دار بينهما قالت إنهما تحدثا عن مدى حبهما للمسرح وحماسهما حينما صعدا إلى المسرح خلال حفل جولة "Eras" الغنائية، كما أوضحت بأنهما دوماً ما يتحدثان عن الموسيقى ويتدربان ويعملان وأيضاً يكتبان سوياً، مؤكدة أن هناك تناغماً ذهنياً غريباً يحدث بينهما، مؤكدة أنهما سيظلان هكذا دوماً.وخلال مقابلة أخرى لها على البرنامج الإذاعي البريطاني، مازحت النجمة تايلور سويفت إن ما تحبه هي وإد شيران أكثر من أن يُطلب منهما الغناء في مناسبة كبيرة، وحينما وجهت لها مُقدمة البرنامج تساؤلاً حول غناء إد شيران في حفل زفافها حيث معروف عنه بأنه يُطلب منه باستمرار الغناء في حفلات الزفاف، أكدت تايلور سويفت أنه سيكون من الصعب منعه من ذلك فدوماً ما نقول إذا كان هناك مسرح فإنه سيغني فهو يعرف ما يريده الناس ويريد أن يمنحهم ما يريدونه.يُمكنكم قراءة:وخلال حديثها أكدت تايلور سويفت أنها و إد شيران يحبان ما يفعلانه، ويحبان الصعود على المسرح، وليس من الصعب إقناع أي منهما بالغناء في أي مناسبة. — People (@people)يُذكر أن رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) كشفت عن إنجاز جديد للنجمة تايلور سويفت من خلال حسابها الرسمي على "إنستغرام" بنهاية سبتمبر الماضي كأول فنانة والوحيدة، التي تجاوزت مبيعات ألبوماتها حاجز الـ 100 مليون؛ حيث باعت سويفت أكثر من 105 ملايين نسخة حتى 30 سبتمبر الماضي.وكتبت الرابطة على منشورها: "تهانينا لـتايلور سويفت على كونها أول فنانة، والوحيدة، في التاريخ، التي تجاوزت مبيعات ألبوماتها حاجز الـ 100 مليون وحدة!".ومن ناحية منافسيها، ووفقاً لـ(RIAA) فقد باع فريق البيتلز 183 مليون وحدة، وباع غارث بروكس 162 مليون وحدة، وإلفيس بريسلي باع 146.5 مليون وحدة، وباع فريق إيجلز 120 مليون وحدة.

