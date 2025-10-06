- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 06-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-06 10:32AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انزلق سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج بهذا التراجع مستهدفنا السعري الصباحي عند الدعم 1.1690، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا الضغط السلبي، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025
موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:
توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًااشترك عبر تيليجرام
للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل