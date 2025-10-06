تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 06-10-2025

انزلق سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر الزوج بهذا التراجع مستهدفنا السعري الصباحي عند الدعم 1.1690، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا الضغط السلبي، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

