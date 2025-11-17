سعر الفضة يظهر إشارات للتعافي – توقعات اليوم – 17-11-2025

انزلق سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 0.5670، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها.

يأتي هذا في ظل وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة مسار تصحيحي إيجابي خاصة مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل داعم.