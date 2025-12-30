شكرا لقرائتكم خبر محتوى شرعي بعدة لغات عبر شاشات تفاعلية في المسجد الحرام والمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الأمن الفكري، تقديم محتوى شرعي وإرشادي موثوق بعدة لغات عالمية، عبر شاشات تفاعلية ذكية موزعة في مواقع متفرقة داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لخدمة القاصدين والزوار، وتيسير وصولهم إلى الإرشادات الشرعية الصحيحة.

وتمثل هذه الشاشات التفاعلية رافدا تقنيا مهما ضمن منظومة الخدمات الدينية، إذ تتيح للمعتمرين والزوار الاطلاع على الفتاوى والتوجيهات الشرعية بلغاتهم الأم، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الديني، وتعزيز تجربتهم الإيمانية، وتمكينهم من أداء المناسك على بصيرة وطمأنينة.

تأتي هذه المبادرة ضمن منظومة رقمية متكاملة تعمل عليها رئاسة الشؤون الدينية، تهدف إلى الارتقاء بالخدمات التوعوية، واستثمار التقنيات الحديثة في نشر العلم الشرعي الموثوق بأساليب معاصرة.