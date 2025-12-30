شكرا لقرائتكم خبر الأميرة سارة بنت بندر تتفقد مصانع التمور بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قامت الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور، بزيارة تفقدية لعدد من مصانع التمور في المدينة المنورة، اطلعت خلالها على سير العمل وخطوط الإنتاج.

وشملت الجولة زيارة عدد من مصانع التمور اطلعت خلالها مراحل الإنتاج، والتقنيات المستخدمة في عمليات الفرز والتعبئة، ومعايير الجودة المتبعة في المصانع والجهود المبذولة لتطوير المنتجات بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية.

وناقشت خلال الزيارة عددا من الموضوعات المتعلقة بصادرات تمور المدينة المنورة، من بينها التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصانع في إيصال منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وسبل معالجتها، إلى جانب أهمية التوسع في الصناعات التحويلية لرفع القيمة المضافة، وتقليل الاعتماد على تصدير التمور الخام، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

أكدت أهمية دور القطاع الخاص في تطوير منظومة التمور، مشيرة إلى ضرورة تكامل الجهود بين المنتجين والجهات ذات العلاقة لدعم الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات، والوصول إلى أسواق عالمية جديدة.

وفي ختام الجولة، أعربت الأميرة سارة بنت بندر عن تقديرها لما اطلعت عليه من كوادر وطنية وتقنيات حديثة في مصانع التمور، مشيرة إلى ما تتمتع به تمور المدينة المنورة من قيمة اقتصادية، وأهمية الاستفادة من هذه الميزة في دعم تنافسية المنتجات الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.

من جانبهم، أعرب القائمون على المصانع عن شكرهم وتقديرهم لسموها على هذه الزيارة، مؤكدين أنها تمثل حافزا لمواصلة تطوير القطاع والارتقاء بمستوى المنتجات وفق المعايير المعتمدة.