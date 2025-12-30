شكرا لقرائتكم خبر الأميرة سارة بنت بندر تبحث سبل التعاون في قطاع التمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة مازن رجب، بمزرعة ذات نخل، الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز، المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بقطاع النخيل والتمور.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون المشترك بين المجلس الدولي للتمور وغرفة المدينة المنورة، ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير قطاع التمور.

وأكدت الأميرة سارة بنت بندر، أهمية تضافر الجهود بين المجلس والجهات ذات العلاقة لتمكين قطاع التمور، مشيرة إلى أن المدينة المنورة تمثل ركيزة أساسية في هذا القطاع، لما تتمتع به من مكانة تاريخية وجودة في المنتجات.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة عن تقديره للدور الذي يقوم به المجلس الدولي للتمور في دعم القطاع، مؤكدا حرص الغرفة على توفير الإمكانات اللازمة لدعم المبادرات التي تسهم في تحفيز الاستثمار في مجال النخيل والتمور.