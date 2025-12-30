شكرا لقرائتكم خبر أمانة العاصمة المقدسة تشارك المتطوعين في مبادرة بيئية لنظافة المتنزهات البرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت أمانة العاصمة المقدسة وهيئة الهلال الأحمر السعودي ومجموعة من المتطوعين في تنفيذ مبادرة بيئية تستهدف نظافة المتنزهات البرية والمحافظة على البيئة الطبيعية في المناطق الواقعة جنوب مكة المكرمة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتحسين المشهد البيئي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة ورفع جودة الحياة، ضمن إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة التطوع.

وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من المتطوعين، الذين أسهموا في أعمال النظافة وإزالة المخلفات وتحسين المرافق الطبيعية داخل المتنزهات، مما يعكس وعيا متناميا بأهمية الحفاظ على البيئة ودور المجتمع في دعم البرامج المجتمعية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز قيم المسؤولية البيئية لدى أفراد المجتمع، وتشجيعهم على تبني ممارسات مستدامة تحافظ على جمال المتنزهات وتضمن استمراريتها بصفتها متنفسا طبيعيا آمنا ونظيفا.