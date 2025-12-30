شكرا لقرائتكم خبر أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي التاسع لجمعية إنسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل الزواج الجماعي التاسع الذي تنظمه الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان» لزفاف 106 من أبنائها تحت شعار (فرحة عريس 9)، وذلك في فندق فيرمونت الرياض.

وبدء الحفل بكلمة المدير العام للجمعية محمد بن سعد المحارب، كلمة رفع فيها الشكر للقيادة الرشيدة لما توليه من دعم للجمعية ومستفيديها، ومثيلاتها من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة.

وقدم المحارب الشكر والتقدير لأمير منطقة الرياض على رعايته وتشريفه للحفل، مثمنا دعمه للجمعية والاهتمام بها ومستفيديها.

كما أعرب المدير العام للجمعية المحارب، عن شكره للأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس اللجنة التنفيذية، لمتابعته وإشرافه العام على أعمال وبرامج الجمعية، وحرصه على تميزها وتحقيق الاستدامة في برامجها، ودعمه لكل ما من شأنه خدمة مستفيديها.

وأوضح المحارب أن برامج الزواج الجماعي في جمعية إنسان ليست احتفالية عابرة، بل مشروع تنموي متكامل يهدف إلى تمكين أبناء الجمعية من بناء أسر مستقرة وحياة زوجية واعية، مبينا أن مخرجات هذه المبادرات أثمرت تكوين أكثر من 3000 أسرة خلال السنوات الماضية، فيما تحتفي الجمعية هذا العام بزفاف 282 شابا وفتاة، منهم 106 عرسان يحتفى بهم في هذه الليلة، على أن يحتفى غدا بزفاف 176 من فتيات الجمعية.

عقب ذلك شاهد أمير الرياض والحضور عرضا مرئيا بعنوان «وعد يمتد ليبني الغد»، يتناول أثر مبادرة الزواج الجماعي في الجمعية، وكيف يتحول العطاء إلى مسؤولية ممتدة نحو المستقبل.

ثم ألقى الرئيس التنفيذي لأوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي، عبدالعزيز العنزي، كلمة نوه فيها بما تحققه جمعية إنسان من إنجازات نوعية، بدعم وتوجيه من سمو أمير منطقة الرياض، حيث قاد مسيرة تطويرية نقلت الأيتام من دائرة الاحتياج إلى آفاق التمكين والإنتاج، عبر منظومة متكاملة من البرامج في مجالات التعليم، والتأهيل، والتوظيف، والتنمية الأسرية.

وبين أن دعم الأوقاف لمبادرة الزواج الجماعي يأتي امتدادا لنهج الواقف - رحمه الله - الذي آمن بأن رعاية الأيتام في محطات حياتهم المفصلية استثمار إنساني عميق الأثر، يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر.

عقب ذلك ألقيت كلمة العرسان التي ثمنوا فيها رعاية وتشريف الأمير فيصل بن بندر لحفل الزواج الجماعي الثامن، معبرين عن فرحتهم بحضوره لهذا الحفل الذي يعد دعما منه لأبنائه المستفيدين من خدمات الجمعية.

وفي ختام الحفل شهد الأمير فيصل بن بندر زفة العرسان من أبناء الجمعية والعرضة السعودية، ثم تفضل سموه بتكريم رعاة الحفل، والتقطت الصور الجماعية مع العرسان والرعاة بهذه المناسبة.