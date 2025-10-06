الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 06-10-2025

2025-10-06 10:36AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح بتحركاته المبكرة لهذا اليوم في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 3,900$ لأول مرة في التاريخ، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب السعر القادمة.

 

