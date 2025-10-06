- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 06-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-06 10:36AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح بتحركاته المبكرة لهذا اليوم في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 3,900$ لأول مرة في التاريخ، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب السعر القادمة.
أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025
موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:
توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًااشترك عبر تيليجرام
للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل