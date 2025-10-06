تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 06-10-2025

استقر سعر النفط الخام (Crude Oil) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 61.50$، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليبدأ في مسار تصحيحي صاعد على المدى القصير، ولكن قد لا يمتد كثيراً نظراً لاستمرار الضغط السلبي القادم من تداولات السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافيه على المدى القريب.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل