تكنولوجيا: لماذا كان اسم Galaxy Tab S20 سيجعل Galaxy Tab S11 جهازًا أفضل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يؤكد جهاز Galaxy Tab S11 من سامسونج مكانته كجهاز لوحي فاخر بحق، إذ يجمع بين تصميم أحادي من الألومنيوم عالي الجودة ومقاوم للماء وشاشة OLED قياس 11 بوصة تتميز بسطوع مذهل يتجاوز 1600 نتس/م²، وهو ما يتوافق تمامًا مع الأرقام التي أعلنتها سامسونج.

في الاختبارات التي استخدمت مقياس الطيف الضوئي ونمط APL18، وصلت الإضاءة القصوى إلى 1,575 شمعة/م²، بينما ارتفع السطوع إلى 1,648 شمعة/م² أثناء تشغيل مقاطع الفيديو بتقنية HDR. وتُظهر الشاشة أيضًا زمن استجابة سريع جدًا، ما يجعلها مثالية لعشاق الألعاب.

ومع ذلك، لا تزال هناك مساحة للتحسين في دقة ألوان الشاشة. فقد أظهرت القياسات باستخدام برنامج CalMAN ومقياس الطيف أن ألوان الجهاز تعاني من انحرافات DeltaE مرتفعة عن معيار sRGB، مما يعني أن المعايرة ليست مثالية وأن دقة الألوان أقل مما يقدمه مثلاً Xiaomi Pad 7 Pro. ويُلاحظ أن درجات الأحمر والأخضر هي الأكثر انحرافًا عن الواقع.

من ناحية الأداء، لا توجد ملاحظات سلبية كبيرة، إذ يعتمد الجهاز على معالج Dimensity 9400+ الحديث الذي يوفر أداءً قويًا.

ومع ذلك، تظهر مشكلات في التحكم الحراري عند الضغط الشديد، خاصة مقارنة بإصدار Galaxy Tab S11 Ultra، حيث شهدت الاختبارات انخفاضًا ملحوظًا في الأداء بعد فترات من الاستخدام المكثف، كما جاءت نتائج الاختبارات المعيارية أقل من الطراز الأعلى.

أما عمر البطارية، فيُعد نقطة الضعف الأبرز في هذا الجهاز. فعلى الرغم من تحسن طفيف مقارنةً بسلسلة Galaxy Tab S9، التي سجلت 9 ساعات في اختبار الواي فاي، إلا أن Galaxy Tab S11 لم يتجاوز 11 ساعة في نفس الظروف. بالمقارنة، تقدم بعض الأجهزة المنافسة من فئة أندرويد أداءً أطول وأكثر كفاءة.

ربما كان من الأفضل لو اتبعت سامسونج خطوة رقمية أكبر في السلسلة (على غرار هواتفها) وأطلقت هذا الجهاز تحت اسم Galaxy Tab S20.

فمع تحسينات أوسع في البطارية والأداء ودقة الألوان، كان يمكن أن يقدم تجربة أكثر اكتمالًا وتنافسية في سوق الأجهزة اللوحية.

المصدر