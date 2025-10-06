رنا سماحة تثير الجدل بعد نشرها صورة بفستان زفاف وحذفها.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 02:05 مساءً - أثارت الفنانة رنا سماحة حيرة وتساؤلات كل جمهورها ومحبيها، وذلك بعد نشرها صورة لها بفستان الزفاف، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، لتقوم بعد دقائق بحذفها مرة أخرى دون أي توضيح منها على الأمر.

هل تزوجت رنا سماحة بعد إنفصالها عن الملحن سامر أبو طالب؟

رنا سماحة بفستان الزفاف- الصورة سكرين شوت من حسابها على إنستغرام

بعد جدل خلافاتها مع زوجها.. رنا سماحة تعلن انفصالها

لم يتضح الأمر حتى الآن؛ حيث شاركت رنا سماحة من خلال خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستغرام" صورة لها بفستان الزفاف، وظهرت وهي تصعد درج بأحد الفنادق ممسكة بيد عريس ولكنها لم تظهر ملامحه في الصورة، لتقومبحذفها بعد دقائق من النشر، لتترك جمهورها ومتابعيها في حيرة وتساؤلات حول حقيقة زواجها من عدمه، فيما تكهن البعض الآخر أن الأمر ردًا على إعلان طليقها سامر أبو طالب خطوبته منذ فترة، وأنها نشرت هذه الصورة من أجل مضايقة طليقها فقط.بعد عدة أشهر من تداول أنباء حول وجود خلافات بين الفنانةوزوجها سامر أبو طالب، أعلنتخلال شهر يناير 2025 ‏انفصالها رسمياً، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" قالت فيه: "اللهم لك الحمد، تم ‏الانفصال رسميا بيني وبين أبو ابني متمنية له التوفيق في حياته القادمة وشكر كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".

وتفاعل متابعو رنا مع هذا الخبر وتمنوا لها السعادة والاستقرار في حياتها القادمة مع نجلها مالك، وطالبها البعض بالتركيز في مشوارها ‏الفني وتقديم أعمال فنية جديدة.

أطلعوا على رنا سماحة في أول ظهور لها بعد انفصالها: أشكر كل من دعمني في الفترة الأخيرة

رنا سماحة: تزوجت بسرعة من دون قصة حب

وكانتقد تحدثت سابقًا عن انفصالها عن زوجها الملحن، حيث قالت: " انفصلنا لما كنت حامل ورجعنا حطينا شروط عشان مكناش حاطين لحياتنا شروط قبل كده".

وأضافت: "كل واحد فينا مختلف، وكان عايش بطريقة مختلفة، ومش عايز الطرف التاني يأثر أو يسيطر عليه أو يغير فيه حاجة، لما حطينا الشروط عشان نكمل ده محصلش، والحقيقة لم تكن بقدر ما هي أساسيات مثل خصوصية البيت التي لابد أن تكون بين الزوج والزوجة ليس فقط فكرة زواجي، لكن أشعر أني ست وعايزة الطرف التاني يكون سندي وضهري".

وتابعت: "كنت حاسة إني لوحدي وبشيل مسؤولية نفسي، أحياناً كان بيساعدني، أنا وسامر اتجوزنا بسرعة رهيبة مكنش فيه بينّا قصة حب كبيرة، مهما كان صاحبي وجودنا في بيت واحد حاجة تانية على الشخصين، وفي المرة الثانية التي انفصلنا فيها قررت عدم العودة والحياة توقفت هنا ولن نكمل يوم واحد تاني، وهو لم يوافق أن يطلقني، رغم أنه كان عنده نفس إحساسي إنه عايز يطلق ومحاولش يتمسك بيّا".

وتحدثت رنا سماحة عن سبب رفعها قضية خلع على طليقها: "معرفش ليه مكنش عايز يطلق ودياً- جايز مكنش عايز يديني حقوقي، قعدت شهور في بيت أهلي مبيصرفش عليّ ولا على ابنه، وبشتغل وربنا يكرمني وطول عمري شخصية مسؤولة- أنا تنازلت عن كل اللي يخصني كـ"رنا" لكن ابني لأ".

رنا سماحة: أهل طليقي لا يعرفوا عني شيئاً

"مردودة" أحدث أغنيات رنا سماحة

كما تحدثتعن علاقتها بأهل طليقها قائلة: "لا أحد من أهله يعرف عني شىء من بعد الانفصال- كانوا بيشوفوا حفيدهم لما بقوله تعالى خد مالك، رفع قضية رؤية وهو بيشوف الولد وهو قاعد عنده في البيت، معرفش مين مصلحته يعمل كده لكن بيقووه، على الغلط، ولو حاول يرجع مستحيل أرجع له".يُذكر أن آخر أعمال الفنانةأغنية "مردودة" التي طرحتها منذ أكثر من شهر، ضمن ميني ألبوم يحمل أسم "مهري حياة"، ويتكون الألبوم من 6 أغاني وهي: "مردودة"، "مختار حبه"، "مهري حياة"، "قلبي الغلبان"، "مش أصول"، و"بامبينو".

وقد أعربت رنا عن سعادتها بالتعاون مع فريق عمل جدد من الشعراء والملحنين وأيضًا الموزعين، ومنهم محمود سليم، أحمد هشام، محمد فخراني، جابر جمال، محمود صلاح، رامي المصري، عماد كمال، محمد بدر، تيام طارق.

