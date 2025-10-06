يارا السكري تخطف الأضواء في أسبوع الموضة بباريس .. شاهدوا إطلالاتها

يارا السكري متألقة بالأبيض

تألقها في عرض أزياء إيلي صعب

يارا السكرى تكرر تعاونها مع أحمد العوضي برمضان 2026

يارا السكري في السينما مع "صقر وكناريا"

كواليس التجربة الأولى مع "فهد البطل"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - دائماً كانت عاصمة الأضواء باريس، الملتقى الأبرز لأهم الأسماء في عالم الموضة والفن، ومازاللربيع وصيف 2026 يواصل عروضه بمشاهد لا تُنسى، حيث لم يقتصر الإبهار على منصات العروض فحسب، بل امتد ليطال الصفوف الأمامية وإطلالات النجمات في الشارع، حيث تألق عدد من النجمات العربيات بإطلالات تعكس روح الأناقة الباريسية مع لمسات عصرية جريئة.وقد خطفتالأنظار لها سواء بإطلالتها التي ظهرت بها في شوارع باريس أو التي تألقت بها خلال عرض المصمم العالمي، لتصبح محط اهتمام وحديث الجمهور وتتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي.وقد شاركت الفنانة الشابةمن خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ جلسة تصوير في أحد الشوارع الباريسية، وظهرت يارا بفستان أبيض أنيق بأكمام طويلة، ومجسم أظهر جمال ورشاقة جسدها، مع اعتماد مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها ورفعت شعرها للأعلى بتسريحة "الكعكة" مع غرة جانبية على وجهها، وأكملت الإطلالة بنظارة شمسية أنيقة.كما خطفتالأنظار خلال حضورها عرض أزياء المصمم اللبناني العالميوالذي أُقيم ضمن فعاليات، وظهرت خلاله يارا بفستان باللون الأرجواني الفاتح "البنفسجي" تميز بقصته الملتفة حول الرقبة، وضيق من الجزء العلوي أظهر أنوثتها.كما اعتمدت تسريحة شعر "الكعكة" مع فرق وسطي أنيق، ومكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها، وأكملت الإطلالة بمجوهرات ماسية مميزة.اطلعوا على نجمات لوريال باريس يخطفن الأنظار في عرض ضخم .. أبرزهن أسيل عمرانعلى المستوى الفني، انضمت الفنانة الشابةإلى فريق أبطال مسلسل "علي كلاي"، حيث تعاقدت على تقديم أحد الأدوار الرئيسية في البطولة النسائية، وتأتي مشاركتها في هذا العمل لتكرر تعاونها مع الفنانللعام الثاني على التوالي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققاه سوياً في مسلسل "فهد البطل" خلال موسم رمضان 2025، وهو العمل الذي شكّل أولى تجاربها في عالم التمثيل ولفت الأنظار إليها بقوة.يحمل مسلسل "علي كلاي" توقيع نفس فريق صنّاع مسلسل "فهد البطل"، حيث يأتي من تأليف الكاتب محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، فيما يشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد العوضي عدد من النجوم، من بينهم: درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، عصام السقا، بينما يواصل القائمون على العمل إبرام التعاقدات مع باقي الفنانين.وفى سياق آخر انتهتمن تصوير دورها في فيلم "صقر وكناريا" معوشيكو والذي تسجل من خلاله أول تواجد سينمائي، حيث تجسد خلال أحداث الفيلم دور شقيقة يسرا اللوزي، وتعمل مصممة أزياء، وتتميز شخصيتها في الفيلم بأنها محبة للحياة والألوان، ويتعرف إليها محمد إمام وتحدث بينهما علاقة حب لا تخلو من المواقف الكوميدية.وكانتقد تحدثت لـ "الخليج 365" عن كواليس تجربتها الأولى في التمثيل خلال مسلسل "فهد البطل" مشيرة إلى أنها أجلت كثيراً خوض تجربة التمثيل، حيث ترددت في الخطوة بعدما تلقت أكثر من عرض خلال العامين الماضيين قائلة:"مكنتش حاسة الموضوع وقلت هذا ليس وقته، حتى نويت بالفعل أن أخوض التجربة هذا العام بعد أن وصلني العديد من العروض إلى أن قدمت فهد البطل".وأكدت أن الجمهور الشعبي كان هدفها الأول في أولى تجاربها التمثيلية موضحة:"هذه الشريحة هي الغالبية العظمى من الشعب وحسيت إن فهد البطل متفّصل عليّ، وجدت فيه ما كنت أتطلع وأخطط له، بالتواجد في عمل شعبي جماهيري، يتم مشاهدته عبر الملايين، وأبرزهم الناس الشعبية البسيطة التي لا تعرفني جيداً، وكنت أريد الوصول لهم، وحدث ذلك بالفعل مع نجم مثل أحمد العوضي له شعبية".