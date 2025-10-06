مهرجان الإسكندرية يصدر بياناً بشأن أزمة ليلى علوي .. والنيابة تبدأ التحقيق

التأكيد على تقدير واحترام نجمة الدورة ليلى علوي

حملات كاذبة

حقيقة الواقعة : الاعتداء على النجمة وليس العكس

تحذير شديد اللهجة

بداية الواقعة

بدء التحقيق

ليلى علوي بين سعادتها بالتكريم وتعرضها للاتهام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - تصدرت النجمةترند مواقع التواصل الأجتماعي ومؤشرات البحث؛ وذلك بعد توجيه اتهام لها بالاعتداء على صحفي من ذوي الهمم والتنمر عليه، وذلك أثناء تغطيته فعالياتوفي أول رد رسمي من إدارةعلى ما تم تداوله بشأن هذه الواقعة، أصدر بياناً رسمياً حاسماً، نفى من خلاله ما تم تداوله من مزاعم وشائعات، مؤكداً أن الفنانة الكبيرة لم ترتكب أي تصرف مسيء أو خروج عن السلوك اللائق، وأن ما جرى ترويجه يستهدف تشويه سمعة نجمة الدورة وإفساد الصورة المشرقة التي قدمتها خلال فعاليات المهرجان.أكد بيان مجلس إدارةلدول البحر المتوسط عن تقديره واعتزازه الكبير بالنجمة، مشدداً على احترامه الكامل لمكانتها الفنية والإنسانية، مما جعلها اختيار إدارة المهرجان لتكون نجمة الدورة؛ حيث جاء بالبيان : "يقدر مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، المنظم لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الحضور الفني والإنساني للنجمة ليلى علوي، ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين من المهرجان، والتي تم خلالها اختيارها نجمة الدورة التي حملت شعار "السينما في عصر الذكاء الاصطناعي"، تأكيداً لاستمرارية موهبتها وقدرتها على التطور والعطاء الفني المتجدد".وتعرب إدارة المهرجان عن احترامها الكامل لمساهمات الفنانة ليلى علوي خلال فعاليات الدورة الحالية، وتشيد بما قدمته من دعم ومشاركة فاعلة في مختلف الأنشطة.وناشد البيان وسائل الإعلام ومواقع التواصل على ضرورة تحري الدقة والمصداقية فيما يقومون بنشره، موضحاً أن النجمة الكبيرةعُرفت دائماً بأخلاقها الرفيعة واحترامها للجميع، محذراً بعدم الزج باسم الفنانة في أي شائعات لتشويه سمعتها أو سمعة المهرجان؛ حيث جاء بالبيان : "نناشد وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والمصداقية فيما يُنشر، وعدم الزج باسم النجمة الكبيرة في وقائع غير صحيحة أو معلومات مغلوطة، تستهدف النيل من سمعتها أو تشويه صورة المهرجان ونجومه".وأكمل البيان : "أن ما أثير حول محاولة الفنانة ليلى علوي التنمر على أي شخص أو استخدام العنف أمر عارٍ تماماً من الصحة، ويتنافى مع شخصيتها الراقية وأخلاقها المعروفة داخل الوسط الفني وخارجه".يمكنكم متابعة بكاء ليلى علوي لحظة تكريمها في مهرجان الإسكندرية.. بعدسة الخليج 365كما كشف البيان حقيقة الواقعة وهي تعرض الفنانةلمحاولة الاعتداء وليس العكس، مؤكداً أنها تعاملت مع الأمر بتسامح واحترام، رافضة اتخاذ أي إجراءات قانونية لعدم إثارة بلبلة أو التأثير على المهرجان : "وأوضحت إدارة المهرجان أنها تعاملت باحترافية كاملة مع واقعة محاولة الاعتداء عليها بعد اقتحام أحد الأشخاص قاعة مخصصة للإدارة عقب انتهاء ندوتها، وهو شخص لم يكن مدرجاً ضمن قوائم التغطية الإعلامية للمهرجان، ولم يكن يحمل أي تصريح رسمي بالتواجد في القاعة، ما يعد اقتحاماً لمكان خاص".وأشار البيان إلى أن النجمة ليلى علوي أبدت قدراً كبيراً من الاحترام والتسامح، ورفضت اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الشخص المعتدي، حرصاً منها على عدم إثارة البلبلة أو التأثير على أجواء المهرجان، بينما تولت الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها وسلامتها.وحذر مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما من تداول أو نشر أي أخبار كاذبة أو شائعات تمس المهرجان أو الفنانة الكبيرة، مؤكداً احتفاظه بالحق القانوني الكامل في مواجهة أي محاولات للإساءة أو التشويه.واختتم البيان بتوجيه الشكر والتقدير للفنانة ليلى علوي على تفاعلها الإنساني الكبير مع جمهور المهرجان، وتحملها الجهد في سبيل إرضاء محبيها، ومشاركتها الفاعلة في مختلف الأنشطة، بما يعكس قيمتها الفنية ودورها التنويري ومسيرتها الطويلة الممتدة لأكثر من أربعة عقود من الإبداع والالتزام.قد يعجبكم ليلى علوي في ذكرى رحيل والدتها: الذكريات لا تغيببدأت الواقعة عندما ادعى صحفي من ذوي الهمم، ضد النجمةأمام النيابة العامة، مؤكداً أنها اعتدت عليه، وسحبت هاتفه منه غصباً؛ وذلك عقب انتهاء ندوتها ضمن فعاليات المهرجان.وبناءً على هذا الادعاء أصدر وكيل النائب العام بنيابة سيدي جابر قراراً باعتبار القضية جنحة تعدٍ على صحفي من، وأمر بفتح التحقيقات اللازمة، مع تفريغ الكاميرات لتسلم الفيديو الذي يوثق وجود الواقعة للتأكد من صحتها.وجاءت هذه الواقعة بعد تكريم الفنانةعن مجمل مسيرتها الفنية ضمن فعاليات الدورة الـ41 من، والتي حملت اسمها.والتي عبرت من خلالهاعن مدى سعادتها وفخرها بهذا التكريم، وذلك من خلال منشور شاركته مع جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، ظهرت ليلى في الفيديو المتداول لها على المسرح، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "من قلبي لكل قلب شاركني الرحلة، جمهوري اللي هو سر فرحتي ونجاحي، زملائي اللي كانوا سندي، وكل القائمين على المهرجان اللي رسموا لحظة عمرها ما هتتنسي، محبتكم هي أعظم جايزة، بحبكم".

