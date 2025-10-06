- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 06-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-06 10:42AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
حلق سعر الفضة (SILVER) عالياً خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، خاصة مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص استهداف مقاومات جديدة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
