تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 06-10-2025

حلق سعر الفضة (SILVER) عالياً خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، خاصة مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص استهداف مقاومات جديدة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (29 سبتمبر – 3 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل