Morgan Stanley توصي بتخصيص "محافظ" للعملات المشفّرة في بعض المحافظ الاستثمارية

تام شمس - الاثنين 6 أكتوبر 2025 04:40 مساءً - أصدرت شركة Morgan Stanley للخدمات المالية توجيهات جديدة حول تخصيص العملات المشفّرة ضمن المحافظ متعددة الأصول، داعيةً إلى اتباع نهج "محافظ" في تقرير اللجنة العالمية للاستثمار (GIC) الصادر في أكتوبر والموجّه إلى المستشارين الماليين.

أوصى محللو الشركة بتخصيص حتى 4% من إجمالي الأصول للعملات المشفّرة في المحافظ المصنّفة ضمن فئة "النمو الانتهازي" (Opportunistic Growth)، والتي تتميز بقبول مخاطر أعلى مقابل عوائد محتملة أكبر. كما أوصوا بتخصيص حتى 2% فقط في محافظ "النمو المتوازن" (Balanced Growth) ذات المخاطر المعتدلة، في حين أوصى التقرير بنسبة 0% للمحافظ الموجهة نحو حفظ الثروة والدخل.

وجاء في التقرير:

"رغم أن فئة الأصول الناشئة هذه شهدت عوائد استثنائية وانخفاضًا في التقلب خلال السنوات الأخيرة، إلا أن العملات المشفّرة قد تواجه تقلبًا مرتفعًا وارتباطًا أكبر ببقية فئات الأصول في فترات الضغوط الاقتصادية والسوقية."

إرشادات لجنة الاستثمار العالمية (GIC) في مورغان ستانلي بشأن الحد الأقصى لتخصيص العملات المشفّرة في المحافظ الاستثمارية. المصدر: هانتر هورسلي

وصف هانتر هورسلي، الرئيس التنفيذي لشركة Bitwise لإدارة الاستثمارات، التقرير بأنه "خبر ضخم"، مضيفًا:

"اللجنة العالمية للاستثمار توجه 16,000 مستشار يديرون نحو 2 تريليون دولار من المدخرات والثروات للعملاء. نحن ندخل عصر القبول السائد للعملات المشفّرة."

يعكس تقرير Morgan Stanley ازدياد تبني المؤسسات الكبرى للعملات المشفّرة واعترافها بها، لا سيّما بين البنوك وشركات الخدمات المالية العملاقة، ما يجذب مزيدًا من رؤوس الأموال إلى السوق ويُرسّخ شرعية الأصول الرقمية كفئة استثمارية معترف بها.

Morgan Stanley تعتبر البيتكوين "ذهبًا رقميًا" مع بلوغه قمة تاريخية جديدة

يرى محللو Morgan Stanley أن البيتكوين (BTC) هو أصل نادر يشبه "الذهب الرقمي"، ويواصل اكتساب تبنٍ مؤسسي متزايد، سواء كأصل احتياطي في الخزائن أو عبر أدوات استثمارية مثل صناديق التداول الفوري (ETFs).

وقد سجّل سعر البيتكوين مستوى قياسيًا جديدًا تجاوز 125,000 دولار يوم السبت، في وقت انخفضت فيه أرصدة البيتكوين المتاحة على البورصات إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات، وفقًا لبيانات Glassnode.

جاء هذا الارتفاع وسط إغلاق حكومي في الولايات المتحدة وزيادة في أسعار الأصول التي تُعد ملاذًا آمنًا ومخزنًا للقيمة، إلى جانب الأصول عالية المخاطر.

وكتب محللون في The Kobeissi Letter يوم الأحد:

"هناك اندفاع واسع نحو الأصول في الوقت الحالي، مع عودة التضخم وضعف سوق العمل."