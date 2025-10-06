سعر البيتكوين يستقر عند 124 ألف دولار وعملة بينانس تحقق رقم قياسي جديد

شهد سوق العملات الرقمية بعض التقلبات بعد أن بلغ ذروته نهاية الأسبوع الماضي، إذ تراجع سعر البيتكوين إلى ما دون مستوى قمته التاريخية ليستقر عند مستوى 124,000 دولار، في حين واصلت بعض العملات البديلة أداءها القوي، وعلى رأسها عملة بينانس (BNB) التي سجلت قمة تاريخية جديدة.

وصل سعر البيتكوين في 5 أكتوبر إلى مستوى قياسي بلغ نحو 125,500 دولار، لكنه لم يحافظ على هذا الزخم طويلا، حيث تراجع السعر سريعا إلى 122,500 دولار، قبل أن ينتعش السعر لاحقا إلى ما فوق 124,000 دولار.

يجري تداول العملة حاليا عند نحو 124 دولار، مسجلة ارتفاع يومي بنسبة 1%.

تشير مؤشرات السوق إلى اهتمام متزايد بصناديق البيتكوين المتداولة وتراجع الكميات المُحتفظ بها في منصات التداول، مما قد يدعم فرضية أن هذا التراجع مؤقت.

القيمة السوقية للبيتكوين، التي بلغت ذروتها عند 2.5 تريليون دولار في اليوم ذاته، انخفضت قليلا إلى حوالي 2.46 تريليون دولار، مع استمرار هيمنته على السوق بنسبة تقارب 55.3%.

في المقابل، سجّلت BNB أداء لافت، إذ ارتفعت بنسبة 20% على أساس أسبوعي، وتجاوزت 1220 دولار لأول مرة في تاريخها، متجاهلة اتجاه السوق العام.

ويرى محللون أن هناك فرصا لمزيد من الارتفاع خلال الدورة الحالية.

على مستوى السوق ككل، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 0.5% خلال 24 ساعة الماضية، لتستقر عند نحو 4.33 تريليون دولار.

