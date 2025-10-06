رئيسة وزراء اليابان الجديدة قد تعزز شهية المخاطرة وتدفع أسواق الكريبتو نحو الصعود

تام شمس - الاثنين 6 أكتوبر 2025 02:46 مساءً - قد تكون رئيسة وزراء اليابان الجديدة ساناي تاكايتشي بمثابة دفعة قوية للأصول ذات المخاطر العالية، بما في ذلك العملات المشفرة، بعدما دفع فوزها مؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 4.75% يوم الاثنين، ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 47,734.04، وفقًا لبيانات TradingView. وجاء هذا الارتفاع عقب انتخاب تاكايتشي يوم السبت، مما يمهد الطريق أمامها لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان عند توليها المنصب رسميًا في 15 أكتوبر.

تُعرف تاكايتشي بأنها مؤيدة للنمو الاقتصادي، إذ تدعم خفض أسعار الفائدة وتخفيض الضرائب وبرامج التحفيز الاقتصادي واسعة النطاق. وقد لاقى موقفها هذا ترحيبًا من الناخبين الذين يواجهون تراجعًا في قيمة الين الياباني. وخلال حملتها، كانت المرشحة الوحيدة التي اقترحت حزمة إنفاق ضخمة إلى جانب سياسة نقدية أكثر مرونة.

مخطط نيكاي التاريخي. المصدر: Cointelegraph/TradingView

ورغم أن تاكايتشي لم تُدلِ بعدُ بتصريحات مباشرة حول البيتكوين (BTC)، فإنها أظهرت سابقًا موقفًا داعمًا للابتكار في مجال العملات المشفرة خلال فترة عملها كوزيرة للشؤون الداخلية والاتصالات.

ففي عام 2019، دعمت قانونية التبرعات بالعملات المشفرة للسياسيين الأفراد، موضحةً أن هذه التبرعات لا تخضع لنفس متطلبات الإفصاح المفروضة على التبرعات النقدية أو الأوراق المالية بموجب قانون مراقبة الأموال السياسية في اليابان.

ساناي تاكايتشي. المصدر: The Japan News

في الوقت ذاته، يتزايد توجه المتداولين نحو أصول بديلة لتخزين القيمة بعيدًا عن الدولار الأمريكي، في ظل أول إغلاق حكومي أمريكي منذ عام 2018، مما أدى إلى تدفق رؤوس الأموال نحو الذهب والبيتكوين.

وقد سجّل البيتكوين مستوى قياسيًا جديدًا تجاوز 125,700 دولار يوم الأحد، إذ أشار محللون إلى أن الرياح الاقتصادية الكلية، بما في ذلك الإغلاق الحكومي الأمريكي، تدعم هذا الارتفاع.

"المرأة الحديدية" قد تعزز ثقة مستثمري الكريبتو في اليابان

يُرجّح أن يؤدي انتخاب تاكايتشي إلى زيادة الطلب على الأصول الرقمية بين المستثمرين اليابانيين، بحسب تشارلز دهاوسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة dYdX Foundation غير الربحية، المشغّلة لبروتوكول التداول اللامركزي dYdX، الذي قال:

"إن انتخاب ’المرأة الحديدية‘ ساناي تاكايتشي رئيسةً لوزراء اليابان يعزز معنويات مستثمري الكريبتو المحليين بفضل السياسات النقدية التيسيرية المتوقعة، التي دفعت بالفعل البيتكوين إلى مستوى قياسي مقابل الين الياباني."

وأضاف دهاوسي أن نهجها التنظيمي الداعم قد يساهم في توضيح الأطر القانونية وتشجيع اعتماد الأصول الرقمية في البلاد.

وقبل الانتخابات، كانت الجهات التنظيمية اليابانية قد بدأت بالفعل استكشاف أطر أكثر ملاءمة للعملات المشفرة ضمن استراتيجية رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا المسماة بـ"الرأسمالية الجديدة"، التي تهدف إلى تنشيط بيئة الاستثمار في اليابان.

وفي يونيو الماضي، اقترحت هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) إعادة تصنيف شاملة للعملات المشفرة تمهيدًا لإطلاق صناديق استثمار متداولة (ETFs) للأصول الرقمية، وفرض ضريبة بنسبة 20% على أرباحها، وفقًا لتقرير Cointelegraph.

ويقضي المقترح باعتبار العملات المشفرة "منتجات مالية" ضمن نطاق قانون الأدوات المالية والبورصات (FIEA)، وهو الإطار التنظيمي نفسه الذي يخضع له كل من الأوراق المالية والمنتجات المالية التقليدية.