الذهب على وشك تجاوز 4000 دولار للأونصة

يُتوقع أن يواصل الذهب صعوده ليقترب من مستوى 4000 دولار للأونصة، مدفوع بارتفاع اهتمام المستثمرين الأفراد الذين يتجهون نحو المعدن النفيس كخيار بديل في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.

بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن التحول الواضح من الأصول التقليدية مثل سندات الخزانة إلى الذهب ساهم في تعزيز هذا الاتجاه، خاصة مع تنامي الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالذهب خلال عام 2025.

في السياق نفسه، واصلت البنوك المركزية حول العالم زيادة احتياطاتها من الذهب كوسيلة تحوط من المخاطر الجيوسياسية وتقلبات العملات، مما دعم الزخم المؤسساتي الذي يواكب طلب الأفراد.

من جانبها، عدّلت “غولدمان ساكس” توقعاتها، مؤكدة على استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية والمستثمرين، ومشيرة إلى الدور المتزايد للذهب في تنويع المحافظ الاستثمارية.

