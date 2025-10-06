صناديق الكريبتو تحطم الأرقام القياسية مع تدفقات بقيمة 5.95 مليارات دولار وسط مخاوف من إغلاق حكومي أمريكي

تام شمس - الاثنين 6 أكتوبر 2025 02:46 مساءً - سجلت صناديق الاستثمار في العملات المشفرة أكبر تدفقات أسبوعية في تاريخها الأسبوع الماضي، مدفوعة بمخاوف من الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما أشعل موجة صعود في أسواق الكريبتو الفورية.

فقد بلغت التدفقات الداخلة إلى المنتجات المتداولة عالميًا في البورصات (ETPs) الخاصة بالعملات المشفرة 5.95 مليارات دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة، وهو أعلى رقم يُسجَّل على الإطلاق، بحسب تقرير صادر عن شركة CoinShares يوم الإثنين.

وقال جيمس باترفيل، رئيس قسم الأبحاث في CoinShares:

"نعتقد أن السبب يعود إلى الاستجابة المتأخرة لقرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) بخفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ضعف بيانات التوظيف، ومخاوف المستثمرين بشأن استقرار الحكومة الأمريكية بعد الإغلاق."

وجاءت هذه التدفقات القياسية وسط اتجاه صعودي عام في سوق العملات المشفرة، حيث سجّل البيتكوين (BTC) قمة تاريخية جديدة متجاوزًا 125 ألف دولار يوم السبت.

صناديق البيتكوين تقود التدفقات القياسية

مع بلوغ التدفقات الإجمالية 5.95 مليارات دولار، تجاوزت منتجات الكريبتو المتداولة في البورصات الرقم القياسي السابق البالغ 4.4 مليارات دولار في منتصف يوليو بنسبة 35%.

وعلى عكس التدفقات السابقة التي كانت موزعة تقريبًا بالتساوي بين البيتكوين والإيثر (ETH)، هيمنت صناديق البيتكوين هذه المرة على المكاسب، مسجلة 3.6 مليارات دولار من التدفقات الداخلة وهو رقم قياسي جديد.

وأضاف باترفيل:

"رغم اقتراب الأسعار من مستوياتها القياسية خلال الأسبوع، لم يفضل المستثمرون شراء المنتجات الاستثمارية القصيرة (Short Products)."

تدفقات صناديق الكريبتو حسب الأصول حتى يوم الجمعة (بملايين الدولارات الأمريكية). المصدر: CoinShares

سجّلت صناديق الإيثر (ETH) تدفقات بلغت 1.48 مليار دولار، لترفع إجمالي التدفقات منذ بداية العام إلى 13.7 مليار دولار — أي نحو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه العام الماضي.

وجاءت صناديق سولانا (SOL) في المرتبة الثالثة بتدفقات بلغت 706.5 ملايين دولار، بينما أضافت صناديق XRP نحو 219.4 مليون دولار، وفقًا لبيانات CoinShares، لتسجل كلتاهما أرقامًا قياسية جديدة.

وفي ضوء هذه الأرقام، ارتفع إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) في صناديق الكريبتو إلى أكثر من 250 مليار دولار لأول مرة، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 254.4 مليار دولار.